Mister Manuel Scaglione approda al Genoa, insieme al figlio Roberto e a Mattia Mastroianni

Andora. Nel luglio 2019 l’Area Calcio Andora Asd ha sottoscritto un accordo triennale di collaborazione in ambito di scuola calcio e settore giovanile con il Genoa Cricket and Football Club. Per la società andorese, l’intento dell’affiliazione era puntare sulla crescita e sul miglioramento dei giovani calciatori e dei tecnici, ma anche dei dirigenti.

La partnership con la società rossoblù sta dando i suoi frutti ed oggi è arrivata una bella notizia per il sodalizio del presidente Giuseppe Micucci.

Mattia Mastroianni e Roberto Scaglione, due promettenti ragazzi dell’Andora, si sono trasferiti al Genoa. Mattia giocherà negli Esordienti 2008 rossoblù, Roberto sarà inserito nella formazione Esordienti 2009 pur essendo leva 2010.

Ma non sono solamente i due giovani calciatori ad approdare nel capoluogo di regione: si è trasferito al Genoa anche il mister Manuel Scaglione, papà di Roberto, che ricoprirà l’incarico di vice allenatore della leva 2008 al fianco di Francesco Imperato.

Nell’immagine: a sinistra Mattia Mastroianni, a destra Manuel e Roberto Scaglione