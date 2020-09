Concerti, teatro, auto d’epoca, sport e natura: un ricchissimo fine settimana di eventi in provincia

Il 5 settembre 2007 le sonde americane Voyager 1 e 2 hanno compiuto trent’anni d’ininterrotta attività di esplorazione scientifica del sistema solare esterno: un bel traguardo! Anche noi nel nostro piccolo possiamo andare “a caccia” delle migliori curiosità del “sistema solare” del fine settimana saltellando da un “pianeta” evento all’altro!

Il sabato di Albenga sarà animato da “La musica che gira in centro”, una lunga serata di musica e divertimento fino a tarda ora con il meglio della musica indipendente e del territorio. Nelle piazzette e negli scorci più suggestivi si alterneranno cantautori e band dal repertorio originale o del territorio. Le band saranno molte e ben distribuite per non creare assembramenti e sarà possibile accedere alle performance solo con mascherina e nei posti a sedere predisposti. Il concerto finale sarà la chicca con l’esibizione dei Gnu Quartet, quartetto composto da artisti noti per le loro collaborazioni con moltissimi big della musica italiana.

La Stagione Musicale di Sassello prosegue con il concerto del Millennium Ensemble, trio formato dalle chitarre di Federico Briasco e Renato Procopio e dal flauto traverso di Silvia Schiaffino. Il programma parte dalle sonorità più antiche con danze del ‘500 e del ‘600, passando per Barocco e Ottocento classico, e raggiunge il nostro secolo con Barrios e altri celebri autori.

Per il cartellone di eventi estivi promossi dal Comune di Vado Ligure a Villa Groppallo si terrà l’esibizione delle tre compagnie finaliste del concorso “Vado a Teatro 2020”. Nel corso della serata parteciperanno gli attori Marco Rinaldi e Pino Petruzzelli e verrà proclamato il gruppo vincitore.

L’Automobile Club del Ponente Ligure ha scelto Zuccarello quale tappa del raduno di auto storiche “Ruote nella Storia”, nato dalla sinergia di ACI Storico con l’associazione I Borghi Più Belli d’Italia, che aggrega i Comuni all’interno della Consulta del Turismo dell’ANCI per valorizzare e promuovere il patrimonio di storia, arte e cultura dei piccoli centri italiani. Ci saranno due partenze una da Savona e l’altra da Imperia. All’arrivo a Zuccarello sarà effettuata una prova di precisione a bassa componente agonistica per diverse rilevazioni con pressostato (max 5) su percorso rettilineo per una lunghezza di circa 500 metri.

Scoprire il fascino dei panorami sui percorsi storici recuperati sarà uno degli scopi della Camminata Notturna sui nuovi sentieri dell’entroterra di Finale Ligure, presentata dall’associazione Finalborgo.it e organizzata da Danilo Basso, grande esperto dei sentieri della zona. La manifestazione si svolgerà sabato 5 settembre su 7 km del versante finalese della Caprazoppa e si procederà in gruppo: non si tratta di una gara ma di una camminata volta a valorizzare le bellezze del territorio.