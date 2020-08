Bombardier, Lunardon e Righello (Pd): “Bene la commessa, ora il piano industriale”

Vado Ligure. “Ottime notizie per Bombardier. Come ha confermato la Cgil l’azienda ha appena ricevuto una commessa tra Trenitalia per 23 convogli ad alta velocità, gli ‘Zefiro1000’ per il mercato spagnolo. Ciò significa che Bombardier avrà lavoro per almeno altri venti mesi”.

Così i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello, che in questi mesi hanno seguito la vertenza dello stabilimento vadese.

“Aspettavamo da tempo un annuncio come questo ed abbiamo sostenuto questa prospettiva. Adesso l’azienda deve presentare un piano industriale serio che possa rilanciare un sito industriale strategico per tutti la Liguria come questo” concludono i consiglieri Dem.