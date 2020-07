Regione, il Pd replica a Vaccarezza: “Sulle grandi opere nessun passo indietro”

Genova. Non si è fatta attendere la replica del Partito Democratico ligure all'”analisi” del Consiglio regionale di ieri fatta dal capogruppo di Cambiamo Angelo Vaccarezza (qui il video). Vaccarezza ha dedicato “particolare attenzione” al modo in cui le minoranze hanno affrontato le discussioni delle pratiche riguardanti viabilità e infrastrutture.

“L’analisi, se così vogliamo chiamarla, fatta dal consigliere Vaccarezza sull’ultima seduta del Consiglio regionale sembra tratta da ‘Ai confini della realtà’ – dichiara il PD regionale – A cominciare dal libro bianco della Camera di Commercio a cui non abbiamo mai pensato di togliere nulla (tantomeno la Gronda): anzi ciò che abbiamo tentato di fare è stato aggiungere una serie di opere mancanti, che riguardano il territorio savonese come lo snodo Savona-Vado e il raddoppio ferroviario Savona-Torino (solo per fare due esempi)”.

“Nessuno è scappato, piuttosto ci siamo sentiti in imbarazzo per l’incapacità dimostrata ancora una volta dalla Giunta Toti – proseguono i democratici liguri – Ieri in Consiglio regionale il nostro gruppo ha chiesto un cosa semplice alla maggioranza di centrodestra, vista la situazione difficile sulle autostrade liguri: potenziare il servizio ferroviario (mentre in Liguria siamo ancora al 90% del periodo preCovid) e integrare il trasporto pubblico locale su gomma con il concorso di taxi e navette con conducente (NCC), grazie alle risorse del Governo”.

“Il centrodestra non ci ha neppure permesso di mettere in votazione il nostro ordine del giorno, perché sapevano che bocciandolo avrebbero fatto una pessima figura e che approvandolo sarebbero stati costretti a mantenere le promesse – conclude il PD – Questo è ciò che è successo ieri in aula. Con buona pace dei racconti fantasiosi di Vaccarezza”.