Il gatto lo graffia, lui lo uccide schiacciandolo tra le ante del portone

Vado Ligure. Ha ucciso il suo gatto schiacciandolo più volte tra le ante del portone, ripetutamente, per “punirlo” di averlo graffiato. E’ successo questa mattina intorno alle 10.30 a Vado Ligure, in via Diaz.

Autore del gesto un uomo di circa 40 anni, che ha deciso in questo modo di vendicarsi contro il gatto reo di averlo ferito. Il tutto nonostante gli appelli dei presenti, tra cui il figlio adolescente e diversi passanti, a fermarsi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che si sta occupando di ricostruire con certezza l’accaduto. L’uomo nel frattempo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, ma non per le ferite: la missione dell’ambulanza della Croce Rossa di Vado è stata classificata come “psichiatrica”. Ora rischia una denuncia per maltrattamenti nei confronti dell’animale.