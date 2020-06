Gatto ucciso a Vado Ligure, gli Animalisti Italiani: “Non avremo pace finché non ci sarà giustizia”

Vado Ligure. Ha ucciso il suo gatto schiacciandolo più volte tra le ante del portone, ripetutamente, per “punirlo” di averlo graffiato. Il fatto è accaduto il 13 giugno scorso a Vado Ligure, in via Diaz. Una scena raccapricciante a cui hanno assistito anche alcuni passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Alla polizia locale, l’uomo avrebbe raccontato che l’animale lo ha più volte graffiato facendolo andare su tutte le furie. Inutili invece i tentativi di salvare il gatto. L’animale è deceduto nonostante le cure del veterinario.

Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani: “Questo weekend siamo scesi in piazza per tutelare i diritti degli animali proprio perché i reati contro di loro e le uccisioni, sempre più cruente, aumentano in maniera costante. Oggi ci ritroviamo a denunciare, tramite i nostri legali, il milionesimo caso di omicidio. Il massacro del gattino di Vado Ligure non è altro che questo”.

“Le leggi, già di per sé inique, vengono troppo spesso disattese e i colpevoli restano impuniti come se le vite degli animali non avessero valore – continua Caporale -. Anche per questo motivo per il giorno 18/06/2020 abbiamo organizzato, insieme ad altre associazioni animaliste, un’ulteriore manifestazione a Roma denominata”.

“Gli animali non sono vite di serie B e per opporci alla perdurante indifferenza delle istituzioni nei confronti dei nostri Fratelli Animali; nel caso specifico di quelle capitoline che non hanno rispettato nessuna delle promesse fatte in campagna elettorale. Fino a che non ci sarà giustizia non avremo mai pace” conclude.