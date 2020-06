Golf Club Garlenda, nel weekend due gare a sfondo benefico

Garlenda. Nel prossimo weekend, presso il Golf Club Garlenda, si svolgeranno due gare, abbinate ed unite tra loro.

Sabato 27 giugno si disputerà il Trofeo Città di Albenga e domenica 28 giugno il Trofeo Lions Club Albenga Host. Nei due giorni di gara, i partecipanti si sfideranno sul campo di Garlenda, nelle tre categorie, per cercare di contribuire tutti assieme nel realizzare un’importante iniziativa a sostegno delle famiglie albenganesi bisognose.

Nei due giorni di gara sono previste le premiazioni per il primo ed il secondo classificato per categoria, oltre a premi speciali per le lady ed i senior. Naturalmente saranno premiati anche i primi lordi delle due giornate.

Questo weekend vuole concludere quanto fatto, in sinergia, tra il Lions Club Albenga Host ed il comune di Albenga per aiutare quelle famiglie che sono state colpite dal Covid-19.

Il Lions Club Albenga Host, attivo da più di cinquant’anni sul territorio, è presieduto da Dario Zunino, il quale riguardo all’iniziativa dichiara: “Sono lieto anche quest’anno possa essere riproposto il Trofeo di golf Lions Club Albenga Host, giunto alla sua terza edizione. Giocando in sicurezza ci riappropriamo delle piacevoli routine che costituivano la nostra normalità. Non potrà esserci una premiazione come gli anni scorsi, ma credo che mai come oggi la vittoria passi in secondo piano rispetto al ritrovare il piacere della competizione, qualunque sia poi la classifica finale, e di poter contribuire ad un nostro service, Doniamo la Spesa, campagna che mira a prendersi cura delle famiglie albenganesi in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Ad oggi siamo riusciti a donare tre pallet di generi di prima necessità grazie all’impegno del club ed alla generosità di privati e sponsor, tra cui Ottica Siniscalchi, La Genovese Caffè e Peirano Bevande”.