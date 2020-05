Contagi, Sinistra Italiana: “Liguria unica Regione in controtendenza grazie all’ordinanza ‘aperturista’ di Toti”

Regione. “Venerdì primo maggio al telegiornale della 7, è apparso un grafico da cui risulta che la Liguria e’ l’unica regione italiana in controtendenza per numero di contagi: la curva della Liguria invece di scendere continua a essere in crescita. Questo è il risultato di cinque giorni di ordinanza ‘aperturista’ di Toti”. A parlare, in una nota, è Carla Nattero, coordinatrice regionale di “Sinistra Italiana Liguria”.

“E non solo di questo suo ultimo atto – spiega Nattero – ma anche di altre gravi mancanze nelle misure di limitazione del contagio: la Liguria, tolta la Val d’Aosta, è l’ultima regione del Nord per tamponi eseguiti. In Liguria anche i dati sono stati gestiti con criteri propri per cui non si conosce neppure quale sia nella nostra regione il tasso di trasmissibilità del virus. Non si sa se il famoso indice RT sia superiore o inferiore a 1, perché l’Istituto superiore di sanità ha fornito gli indici di tutte le regioni ma non quello della Liguria e della Campania perché i dati non erano pronti”.

“Immaginiamo già le difficoltà che ci saranno in Liguria, se tanto mi dà tanto, a monitorare la fase 2 – continua -. In questa situazione Toti e la Viale invece di farsi qualche domanda e mettere in atto le necessarie contromisure per il bene dei liguri, negano l’evidenza e proseguono alacremente la loro campagna elettorale”.

“Il manifesto pubblicato sui social con il simbolo del partito di Toti e con il quale il presidente della regione fa campagna elettorale, vantando la distribuzione gratuita delle mascherine comprate con i soldi pubblici, è una vergogna colossale. Non permettiamo che si faccia sciacallaggio sulla nostra salute” conclude la coordinatrice.

Quest’ultimo fatto, in particolare, ha scatenato lo sdegno di diverse personalità politiche del centrosinistra, Alessandro Terrile, consigliere genovese del Pd, pochi minuti dopo la pubblicazione del post lo ha “ripostato” chiedendosi se ci fosse un limite alla propaganda. Il consigliere regionale, sempre del Pd, Giovanni Lunardon ha commentato la vicenda scrivendo “fanno semplicemente schifo”. Gianni Pastorino, consigliere di Linea Condivisa, si è domandato se la cosa non possa avere dei risvolti anche sul piano giudiziario. Un altro Pastorino, Luca, deputato di Liberi e Uguali, ha diramato una nota: “La griffe ‘Toti presidente’ nei post sui social assomiglia all’avvio di uno nuovo marchio di moda, una nuova attività imprenditoriale, perché non si spiegherebbe altrimenti. Certo, dopo le mascherine elettorali non sappiamo cosa possa inventarsi il presidente della Regione Liguria. Nei prossimi cinque mesi saranno promesse seconde case per tutti e un milione di ombrelloni gratis?”.

Ma quando si dice che una tempesta è in un bicchier d’acqua. In questo modo potrebbe chiudersi questa ennesima polemica. Perché chi di “meme” ferisce di “meme” perisce. Ilaria Cavo, l’assessore della giunta Toti, ha risposto agli avversari non tanto nel merito delle accuse ma, da una parte, ricordando che non ci sarebbero state polemiche se a inviare le “chirurgiche” fosse stato il governo, dall’altra mostrando su Facebook alcuni post del tutto simili a quelli di Cambiamo! ma realizzati da esponenti politici e amministratori di centrosinistra.

