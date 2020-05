Coronavirus, Tosi e Melis (M5S): “Mascherine e campagna elettorale? Pessimo segnale delle istituzioni”

Regione. “Due mascherine in cambio di voti. Vogliono passare agli occhi dei liguri come i salvatori della loro salute. Come? Con due misere mascherine chirurgiche e facendo una campagna elettorale di bassissimo livello”. Lo comunica, in una nota, il consigliere regionale Fabio Tosi, che torna ad attaccare il governatore ligure Giovanni Toti.

“Aggiungo – continua Tosi – che l’acquisto di 1 milione di mascherine per 1 milione e 500 mila residenti in Liguria è proprio una “belinata”, per usare una nota di colore tanto cara a questa maggioranza. Inutile girarci intorno: quanto postato dalla maggioranza è lesivo del principio di non utilizzo di contrassegni elettorali per le iniziative di carattere pubblico. Per non parlare del fatto che la distribuzione avverrebbe nelle farmacie, trasformandole in “vettori” di propaganda elettorale”.

“Pessimo segnale delle istituzioni, che devono rimanere sempre al di sopra dei simboli di partito. Un’ulteriore conferma che questa Giunta vuole fare campagna elettorale sulla gestione dell’emergenza sanitaria con modalità inaccettabili. Faremo le verifiche del caso”, aggiunge il consigliere regionale Andrea Melis.

