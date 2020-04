Savona, nuova ordinanza: mascherine obbligatorie in negozi, uffici e bus

Savona. Il sindaco Ilaria Caprioglio ha firmato ieri una nuova ordinanza che impone nuove restrizioni sulle zone interdette al pubblico e l’uso obbligatorio della mascherina all’interno di negozi, uffici e mezzi pubblici. L’ordinanza, entrata immediatamente in vigore, resterà valida fino alla mezzanotte del 3 maggio salvo proroghe.

Nel dettaglio, il documento ordina di indossare mascherine protettive all’interno di esercizi commerciali la sua attività non risulta sospesa, uffici pubblici, filiali di istituti di credito, uffici postali e mezzi di trasporto pubblico. Viene fatta eccezione a tale obbligo “per coloro ai quali detto presidio protettivo possa creare nocumento alla salute da comprovare mediante certificazione medica”.

Novità, come detto, anche per quanto riguarda l’individuazione di ulteriori zone interdette all’accesso e allo stazionamento. Nello specifico, l’ordinanza impone “il divieto di presenza e spostamento” sul tutte le spiagge del Comune di Savona (con conseguente divieto di accedere agli arenili, fatto salvo l’accesso per le attività lavorative consentite ai sensi della vigente normativa; il divieto di accesso alle aree verdi pubbliche cittadine e collinari del territorio del Comune di Savona, fatto salvo eventuali residenti delle predette zone e per le attività consentite ai sensi della vigente normativa; il divieto di accesso alle aree canine raggiungibili mediante passaggio attraverso parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici”.