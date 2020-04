La solidarietà degli Albenga Runners: seicento mascherine in dono all’ospedale

Albenga. L’associazione sportiva dilettantistica Albenga Runners ha donato seicento mascherine chirurgiche ai sanitari e al personale dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, recentemente trasformato in Covid Hospital. Un gesto segno di altruismo e fattiva collaborazione nei confronti di chi è impegnato in prima linea per fronteggiare la difficile situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza Coronavirus.

“In un momento così delicato e nel quale ancora scarseggiano i dispositivi di protezione individuale – sottolinea il presidente dell’associazione ingauna, Fabrizio Fattor – siamo riusciti a reperire le seicento mascherine che abbiamo deciso di destinare al nosocomio albenganese. È un piccolo gesto di solidarietà e ringraziamento per chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per gli altri“.

Questo il messaggio inviato con la consegna:

#noichepossiamorestiamoacasa

…mavipensiamosempre

Grazie

Albenga Runners

Nella foto: il dottor Giovanni Riccio, direttore del Reparto Malattie Infettive, insieme al personale infermieristico