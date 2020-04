Finale Ligure. “Un piccolo gesto per sostenere chi è in prima linea tutti i giorni per affrontare l’emergenza del Coronavirus”. A parlare, in una nota, è Sara Foscolo, parlamentare della Lega e commissario della Lega – sezione di Finale Ligure.

“Oggi pomeriggio, assieme a Marinella Geremia, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Finale Ligure, abbiamo consegnato ai rappresentanti della Croce Bianca finalese le mascherine Ffp2 acquistate grazie alle donazioni dei militanti e dei sostenitori della sezione cittadina della Lega”.

“Massimo impegno per esprimere vicinanza e concreto sostegno a coloro che operano ogni giorno per combattere quotidianamente l’epidemia, a tutela della salute dei cittadini” conclude Foscolo.

