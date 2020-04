Coronavirus, Ciangherotti (Fi): “Medicina territoriale va ripensata. Ecco la mia idea di sanità regionale”

Regione.“L’emergenza Covid-19 in Italia ci sta insegnando che tutta la medicina territoriale va ripensata per un migliore funzionamento: la politica di accentrare le risorse dal territorio verso le strutture ospedaliere centrali, più grandi, sta mostrando evidenti limiti, anche in modelli sanitari d’eccellenza come quello della Lombardia”.

Così il consigliere provinciale di Savona, e capogruppo di Forza Italia in Comune ad Albenga, Eraldo Ciangherotti. “L’emergenza in corso ci sta dando degli spunti per programmare la Sanità regionale del domani – ha spiegato Ciangherotti -. Oggi non è il momento delle polemiche, dobbiamo essere tutti uniti per portare la Liguria fuori dall’emergenza il prima possibile, ma quello che è successo e che sta succedendo ancora in questi giorni dovrà farci riflettere”.

Al centro delle considerazioni del consigliere provinciale ingauno, i problemi legati ai molti pazienti lasciati a domicilio senza essere adeguatamente seguiti, ai tempi di attesa troppo lunghi per i tamponi e al numero limitato degli stessi. “Questa emergenza deve farci riconoscere l’importanza della Sanità territoriale, un modello che affiancato ad adeguate cure a domicilio e ad un alto numero di tamponi sta dando buoni risultati in Veneto – ha osservato Ciangherotti -. Servizi territoriali diffusi, presidi territoriali, sistemi epidemici regionali, una rete informatica per i medici di base e i direttori generali dei centri di Igiene Pubblica delle Asl e una Centrale Operativa Territoriale che consente di aggirare la burocrazia in caso di necessità di effettuare un tampone. Sono state queste le principali misure che hanno permesso al Veneto di affrontare meglio di altre Regioni l’emergenza”.

Rispetto al modello Veneto, in Liguria Ciangherotti ha avuto modo di constatare alcune criticità soprattutto sui tamponi e sulla fornitura dei dispositivi di protezione individuale. “Bisogna dire che la fornitura dei presidi ai medici di famiglia e al personale sanitario è sempre stata inadeguata da parte del governo centrale verso le Regioni, nonostante la Liguria abbia cercato di sopperire a queste mancanze con iniziative autonome – ha sottolineato Ciangherotti -. Sui tamponi quotidianamente registro segnalazioni da parte di cittadini e di colleghi medici: ne servirebbero molti di più a domicilio, e con cadenza di 14 o 21 giorni, per le persone dimesse dagli ospedali, i loro familiari e i loro contatti, e anche per i soggetti in cura presso la propria abitazione, che spesso attendono l’esame per settimane e settimane”.

Partendo da questi spunti, il consigliere della Provincia di Savona, Eraldo Ciangherotti, si è reso disponibile a dare il proprio contributo per ridisegnare la Sanità regionale in Liguria. “Il Coronavirus e tante altre battaglie si vincono sul territorio, ricoverando le persone che hanno bisogno e gestendo a casa, in modo efficiente, gli altri, evitando quindi di intasare gli ospedali – ha dichiarato il consigliere di Forza Italia -. Relativamente alla mia Provincia savonese, le prime battaglie che vorrò sostenere sono contro la chiusura dell’Ospedale di Cairo ed il trasferimento di Ostetricia e del Punto nascite dal Santa Corona di Pietra Ligure al San Paolo di Savona. Due decisioni prese a tavolino che vanno contro quella medicina territoriale di cui avremmo bisogno”. “Immagino che possa essere sollevato il tema della mancanza di personale per coprire i presidi – ha concluso Ciangherotti -. Credo, però, che in questo periodo potrebbero essere utilizzati i medici ospedalieri ed il personale sanitario non direttamente coinvolti nella gestione del Covid-19 e sottoutilizzati per la sospensione di tutte quelle attività ambulatoriali non emergenziali”.