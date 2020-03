Varazze, l’assessore Maria Angela Calcagno aderisce a “Liguria Popolare”

Varazze. Maria Angela Calcagno, assessore a Cultura, Scuola e Servizi sociali nel comune di Varazze ha deciso di aderire a “Liguria Popolare”.

“Sono onorato che Maria Angela abbia deciso di far parte della nostra esperienza – dice il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa -, la sua adesione è il segno che i nostri obiettivi e valori vengono compresi e condivisi”.

“Concretezza, moderazione ma anche competenza ed esperienza, sono i cardini su cui si muove la proposta amministrativa di Liguria Popolare. Sono fermamente convinto che avere un’esperienza politica ed essere preparati siano valori fondamentali per lavorare bene per il territorio e i cittadini, per questo ritengo che l’ingresso di un amministratore di comprovata esperienza come Maria Angela possa portare un arricchimento e un grande valore aggiunto”.

Assessore a Cultura, Scuola e Servizi sociali, nella città di Varazze, che conta quasi 13mila abitanti, Maria Angela Calcagno è stata eletta a maggio 2019 con 310 preferenze.

“A Maria Angela il mio grazie per aver voluto far parte della famiglia di Liguria Popolare, certo che insieme potremo costruire molto per il territorio e i suoi cittadini”, conclude il leader dei Popolari.