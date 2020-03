Pietra Ligure, al parco Asinolla iniziative con gli asinelli e una speciale festa della donna

Pietra Ligure. Sarà ancora un weekend tutto da vivere al parco natura “Asinolla” di Pietra Ligure, all’insegna di escursioni, iniziative per i bambini e una speciale Festa della Donna.

Si parte sabato mattina, dalle ore 10: in programma attività con la partecipazione dei nostri amici asinelli. Su prenotazione anche il trekking con gli asini organizzato dallo staff del parco, con percorsi e itinerari nel nostro splendido entroterra, una esperienza unica a contatto con la natura e gli animali.

Alle ore 12 un super buffet con le nostre specialità da godersi in compagnia e con una vista mozzafiato

E poi domenica la Festa della Donna: Asinolla regalerà un gadget a tutte le donne presenti alla giornata al parco natura. Un pensierino che sarà accompagnato da una super grigliata per il pranzo, dalle ore 12.30. Il menù prevede: antipasti misti, specialità di carne alla griglia e dolci della casa.

Naturalmente per gli ospiti presenti saranno a disposizione tutti i servizi della nostra struttura, che prosegue con la sua programmazione di eventi nei fine settimana.

E per la primavera ormai imminente altre sorprese al parco natura pietrese.

Vi aspettiamo per un altro fine settimana assieme all’insegna di natura, relax e gastronomia.

Per info e prenotazioni: 3391771999- 3337329813 – 3475672522

Parco Asinolla, Pietra Ligure, via Piave, Pian Dell’Olio