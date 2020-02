Turismo outdoor, Melis (M5S): “A Quiliano con Marco Olmo per promuovere il territorio”

Quiliano. “Oggi, a Quiliano (SV), arriva Marco Olmo, leggenda dell’Ultra Trail con un palmarés pressoché infinito. Alle 12, faremo insieme una corsa per fargli vedere le bellezze del nostro territorio: partiremo dal Parco di San Pietro in Carpignano di Quiliano per poi salire verso l’Alta Via. Dopodiché, verso il tardo pomeriggio e stasera, sono previsti gli incontri in cui ovviamente lui sarà l’ospite d’onore”. Così Andrea Melis, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

“Ringrazio l’amministrazione e il sindaco di Quiliano per avermi invitato, così come gli organizzatori dell’evento tra cui l’OSA (Outdoor sport activity) di Savona. Volentieri ho dato il mio contributo alla giornata, sia come appassionato di sport di montagna sia come rappresentante delle istituzioni che crede fermamente si debba puntare sul turismo outdoor anche in chiave sportiva: riteniamo sia importante non solo per il lancio dell’entroterra ma anche per cambiare la modalità turistica standard ligure che è prettamente balneare”, spiega Melis.

“Grazie a ospiti illustri come Marco Olmo abbiamo l’opportunità di promuovere il territorio e la possibilità di viverlo a 360°: credo molto in questa direzione quale una delle strade da promuovere e incentivare per lo sviluppo del nostro entroterra ed è uno dei punti cardine di impegno sul quale ci vogliamo focalizzare” conclude.