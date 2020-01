Vado, assessore rientra dalla Cina: presentata interrogazione sul rispetto delle norme sanitarie

Vado Ligure. Il Coronavirus fa tremare, non solo la Cina, ma il mondo intero. E non è esente nemmeno Vado Ligure, dove il ritorno dalle ferie in Cina di un amministratore è diventato oggetto di un’interrogazione.

Si tratta dell’assessore Ennio Rossi, rientrato da pochi giorni da una vacanza in oriente, e a presentarla è stato il consigliere Pietro Bovero del gruppo consiliare “Vado… di tutti”.

L’oggetto dell’interrogazione è basato sul rispetto delle disposizioni in materia di sanità: “Lo scrivente Pietro Bovero, – si legge nel documento, – chiede delucidazioni sulla presenza della sede comunale dell’assessore Ennio Rossi, giunto dalla Cina”.

“Chiede, in particolare, se sono state rispettate le disposizioni e le prescrizioni sanitarie relative ai rientri (vedi iniziazioni, scanner e periodo di incubazione di 14 giorni). In attesa di riscontro”, conclude la nota.