Tubazione rotta nell’acquedotto comunale di Pietra Ligure, doppia cascata d’acqua nel torrente Maremola

Pietra Ligure. Un effetto visivo particolare, una doppia cascata d’acqua nel torrente Maremola a Pietra Ligure: si tratta della rottura di una tubazione dell’acquedotto comunale, che presenta due buchi con conseguente perdita di acqua. E’ la parte dell’acquedotto in direzione di Tovo San Giacomo, tra via Nazario Sauro e via Crispi.

La segnalazione è arrivata nella mattinata di ieri, con l’immediata attivazione del Comune che ha richiesto l’intervento della Servizi Ambientali: ieri un primo sopralluogo, oggi con l’allerta rossa l’impossibilità ad operare nel corso d’acqua per motivi di sicurezza.

Secondo quanto appreso i lavori saranno effettuati, meteo permettendo, già nella giornata di domani, sabato 21 dicembre e dovrebbero concludersi in giornata.

“Abbiamo attivato l’ufficio tecnico e il nostro personale, è una vecchia tubazione dell’acquedotto che purtroppo si è lacerata in due punti, causando la fuoriscita d’acqua visibile all’interno del torrente – afferma il sindaco Luigi De Vincenzi -. Speriamo che il meteo sia clemente e che domani il problema possa essere risolto”.