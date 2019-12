LIVE: AURORA – CARLIN’S BOY 3-0 (27′ Torrengo, 28′ Bonifacino, 52′ Laudando)

20′ Seconda sostituzione per l’Aurora: Dotta prende il posto di Torrengo

18′ Ci prova dalla distanza Cianci, Ferro smanaccia, ma riesce a salvarsi dall’agguato di Campagnani A.

17′ il Carlin’s Boy vicinissimo al gol, conclusione al limite di Brizio G, che si schianta sul palo

13′ Punizione di Campagnani A., l’Aurora si salva da un batti e ribatti rischioso

8′ Prima sostituzione anche per mister Adami: Pucciano rileva Pizzolato

7′ GOOOOOOOOOL!Filtrante per Laudando che in area salta il difensore e con un diagonale cala il tris

4′ Ancora una sostituzione per il Carlin’s Boy: Baidi prende il posto di un acciaccato Martinello

1′ Al via la ripresa! Subito due cambi per il Carlin’s Boy: fuori Valenzise e Urbina (soccorso in ambulanza per un colpo alla testa) dentro Calvini D. e Sichi

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo

28′ GOOOOOOOL! Raddoppia subito l’Aurora, cross dal fondo di Pizzolato per Bonifacino che di prima intenzione infila Bazzoli

27′ GOOOOOOOOOL! Magia di Torrengo: punizione dai 25 metri, palo, gol!

25′ Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, batti e ribatti in area, la sfera arriva a Brizio G. che al volo non riesce ad impensierire Ferro

24′ Il primo giallo è per Gavacciuto, durissimo su Valenzise

21′ Lancio sulla destra per Amato, che controla e lascia partire il destro, Bazzoli fa suo il pallone

15′ Filtrante per Laudando che dalla linea di fondo tenta il diagonale a porta vuota, senza centrare lo specchio

14′ Corner dalla destra, incornata di Laudando, miracolo di Bazzoli che in tuffo devia sul fondo

13′ Lancio per Laudando che supera la pressione dei difensori, arriva in area, controlla e con il destro lascia partire il tiro, rimpallato.

10′ E’ l’Aurora ad avere le redini della partita, più volta in avanti ma senza riuscire a trovare il tiro in porta

2′ Subito in avanti l’Aurora, incursione sulla sinistra di Garrone, cross rimpallato in area dalla difesa ospite, che favorisce la conclusione di Saino, nessun problema per Bazzoli che blocca a terra

1′ Partiti!

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, oggi al Lionello Rizzo in scena Aurora – Carlin’s Boy. Una gara importante per entrambe le formazioni che vogliono continuare il trend positivo. Ottimo pareggio lo scorso turno per i gialloneri che in trasferta hanno fatto 1 a 1 con l’armata del Soccer Borghetto e ritorno alla vittoria per 2 a 1 dei nerazzurri con il Borghetto. Tre punti che permetterebbero alla squadra di Adami di continuare la rincorsa verso i piani alti della classifica, al contrario al Carlin’s Boy servirebbero per uscire dalla zona play out.

FORMAZIONI

AURORA: Ferro, Gavacciuto, Garrone, Russo, Di Noto, Torrengo, Amato, Pizzolato, Saino, Laudando, Bonifacino. A disp.: Pesce J., Munoz, Dotta, Ferretti, Rebella, Diop, Pucciano, Realini, Nonnis.

CARLIN’S BOY: Bazzoli, Cianci, Valenzise, Fontana, Sajetto, Campagnani M., Martinello, Urbina, Calvini F., Campagnani A., Brizio G. A disp.: Cedeno, Baidi, Calvini D., Brizio M., Sichi.

ARBITRO: Sig.ra Saffioti