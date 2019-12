Loano. È stato inaugurato questa mattina a Loano, in via Renato Boragine, il nuovo point elettorale di “Cambiamo”, il movimento politico del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Oltre al sindaco di Loano Luigi Pignocca, al taglio del nastro è intervenuto anche il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza: “Era da tanto che a Loano mancava un luogo di incontro e di confronto – ha spiegato il consigliere loanese – e la scelta di inaugurare il nuoto point a Loano non è casuale. Qui, infatti, insieme a Savona, nel 2021 si giocherà un’importante partita elettorale”.

Foto 3 di 6











Il 15 dicembre scorso, a Savona, è stata inaugurata la prima sede di “Cambiamo” della nostra provincia. Ora, con Loano, salgono a due i point aperti in vista della campagna elettorale per le regionali del 2020: “Il lavoro di Giovanni Toti è sotto gli occhi di tutti – commenta Vaccarezza – stiamo entrando in campagna elettorale e tutti tendono a mischiare le carte, ma i liguri non sono stupidi. Hanno vissuto 10 anni di centro sinistra e 5 anni di Giovanni Toti, per questo il presidente si presenterà sereno, proprio come tutti noi, al giudizio degli elettori nel 2020”.

Vaccarezza, poi, si è soffermato a commentare anche le parole di Alessandro Berta, direttore di Unione Industriali Savona, che ieri è intervenuto a gamba tesa sulla situazione delle infrastrutture liguri: “Berta ha ragione – afferma Vaccarezza – le infrastrutture vengono tirate in ballo come tutti gli altri temi e ognuno cerca di usarli a proprio vantaggio. Però poi i fatti sono che abbiamo un Governo che non vuole nuove infrastrutture in una terra con diverse difficoltà, abbiamo un territorio nel quale l’amministrazione provinciale, in modo encomiabile, ha fatto salti mortali e tutto ciò dimostra il limite del PD che ha deciso di umiliare l’ente più vicino ai cittadini”.

“Oggi c’è bisogno di un ‘tavolo Liguria’, che tenga conto degli anni di mancati investimenti nel ponente. L’ultimo grande investimento è stato l’autostrada” ha concluso il consigliere regionale.