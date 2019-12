Savona. È stato inaugurato questa mattina a Savona nella centralissima via Pia il nuovo point elettorale di Giovanni Toti in vista delle prossime elezioni regionali.

Oltre allo stesso presidente Toti, all’inaugurazione del nuovo comitato provinciale savonese erano presenti il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza, l’assessore del comune di Savona Maurizio Scaramuzza, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini e diversi simpatizzanti del movimento lanciato dal governatore ligure “Cambiamo con Toti”.

Il point, che coordinerà l’attività del movimento del presidente Toti in provincia di Savona, sarà anche il quartier generale della campagna elettorale del consigliere Angelo Vaccarezza che ha affermato: “La nostra sede sarà la seconda in Liguria, dopo quella aperta da Ilaria Cavo la scorsa settimana a Genova, è per questo, per me e per le tante persone che mi hanno seguito in questo nuovo progetto, motivo di orgoglio”.

“Il point rappresenterà un punto di incontro, di dibattito, di aggregazione – ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – abbiamo fatto questa politica per cinque anni e oggi la concretizziamo in un movimento politico che qua coincide con la lista del governatore e che ha tra i suoi esponenti moltissimi sindaci e consiglieri regionali. È un luogo dove il cittadino può venire a dire la sua e dove in futuro si metteranno in discussione le classi dirigenti, anche perché a scegliere devono essere i cittadini dal basso. È un posto simbolico, dove si dice che c’è voglia di fare politica, cosa che spesso non accade. Qui si può entrare senza una tessera in tasca per confrontarsi”.

All’interno del nuovo point, inoltre, è presente anche una sala riunioni. Il governatore ligure ha comunicato che il locale non chiuderà a maggio, con la conclusione delle elezioni regionali, ma continuerà a essere aperto, anche per essere attivo durante le elezioni comunali di Savona che si terranno nel 2021.