Alassio. “Come previsto il mare non dà tregua“. Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile di Alassio, viste le previsioni metoe-marine, di concerto con la polizia municipale, ha predisposto in forma urgente chiusure straordinarie di molo e passeggiate.

“Oggi è previsto un picco per le ore 17.00 con onde alte un metro e venti circa fino alle 21.00 di questa sera – prosegue Giannotta -, abbiamo pertanto chiuso al transito pedonale il molo Bestoso ed al traffico veicolare e pedonale la passeggiata Grollero”.

di 7 Galleria fotografica La mareggiata colpisce da ponente e levante









“Chiusura per i veicoli anche in passeggiata Cadorna, da largo Fiamme Gialle al porto Luca Ferrari. Occorre prestare massima attenzione in tutta la zona fronte mare., sulle passeggiate”.

L’appello: “Rimanete lontani d​al molo: sarà interdetto al transito passegiata Grollero, e l’accesso al porto e al molo” conclude l’assessore alassino.

Non va meglio a levante della provincia savonese: tra le località più colpite dalla furia del mare senz’altro Albisola Superiore, dove il moto ondoso ha di fatto cancellato le spiagge e i tratti di litorale.

Dunque la furia del mare continua e anche in altre località costiere resta alta l’attenzione in vista di mareggiate ancora più intense.