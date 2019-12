Finale Ligure. La mareggiata ha distrutto il tratto di litorale a Varigotti, nell’area in fondo al vicolo del burò, all’altezza dei Bagni Nunzia.

La forza del mare e delle onde hanno colpito duramente il muretto e la scaletta di accesso alle spiagge, ma non solo: il moto ondoso sta penetrando fin sotto le abitazioni del fronte mare, mettendone a rischio la sicurezza.

Galleria fotografica Case a rischio per la mareggiata a Varigotti









In questo momento è in corso un sopralluogo da parte del sindaco Ugo Frascherelli, del vice sindaco Andrea Guzzi e del personale tecnico del Comune per valutare la situazione: oltre ai danni strutturali non si esclude una ordinanza di evacuazione a titolo precauzionale di tre civici, ovvero quelli maggiormente coinvolti dalle conseguenze della mareggiata.

Stando a quanto riferito il mare potrebbe mettere a rischio la staticità delle tre palazzine che si affacciano sul tratto di litorale, in particolare tra vico della Fontana e vico Mendaro.

“Anche in relazione all’aumento del moto ondoso previsto per le prossime ore provvederemo ad un dispositivo di sgombero delle abitazioni: permane un rischio di crolli ulteriori che non rendono sicure le case” afferma il sindaco Ugo Frascherelli.

“Il mare continua a colpire la costa e continua a scavare sotto i civici interessati dall’emergenza, quindi è opportuno intervenire con una ordinanza che faremo domani. Gli alloggi interessati sono abitati e altri sono seconde case, quindi abbiamo avvisato i proprietari di non scendere, per il momento, in vista delle festività natalizie”.

“La situazione è pericolosa e continueremo a monitorare la mareggiata in atto: assieme ai balneari e al personale tecnico faremo una relazione tecnica precisa e ci attiveremo per gli interventi di messa in sicurezza in somma urgenza”.

Distrutta anche la condotta fognaria e si registrano danni anche per l’erogazione del gas. Difficile, ad ora, fare una stima precisa del danno complessivo che ha interessato il borgo finalese.

Sicuramente un brutto regalo sotto l’albero, con Varigotti che era ormai pronta ad accogliere i suoi ospiti e turisti per le vacanze di Natale.