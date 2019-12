Albenga, Grande Concerto di Apertura del 32° concorso pianistico “Città di Albenga”

Albenga. Appuntamento a Venerdì 27 dicembre, ore 21.15, con il Grande Concerto di Apertura del 32° concorso pianistico “Città di Albenga”. L’ingresso all’evento sarà gratuito, e avrà luogo presso l’Auditorium San Carlo di Palazzo Oddo. Ad inaugurare il celebre concorso ingauno, ormai noto in tutto il mondo e considerato come uno dei concorsi storici della nostra nazione, sarà il talentuosissimo e virtuoso, nonché giovanissimo, Elia Cecino, vincitore della precedente edizione, che per l’occasione eseguirà brani di Chopin, Beethoven, Haydn e Skrjabin.

Cecino ha solo 18 anni e si è diplomato brillantemente al Conservatorio di Cesena col massimo dei voti e la lode, sotto la guida della Prof.ssa Maddalena De Facci, e nonostante la giovane età è già considerato un grande interprete del pianoforte a livello internazionale. Il suo virtuosismo e la sue grandi capacità interpretative lo hanno portato a raggiungere un livello esecutivo altissimo. Proprio pochi mesi fa Elia ha vinto il Premio Brunelli di Vicenza ed il prestigiosissimo ed ambitissimo “Premio Venezia”, presso il Teatro La Fenice di Venezia. In quest’ultimo anno questo giovane artista ha infatti collezionato un successo dopo l’altro. Come Elia anche gli altri vincitori del Concorso Pianistico di Albenga, ormai considerato una vera e propria vetrina per i giovani pianisti talentuosi, si sono affermati emergendo a livello internazionale. Si pensi solo a Leonardo Colafelice, Nicolò Ronchi e Matteo Cardelli tra gli altri.

“Elia è davvero un grandissimo artista, siamo orgogliosi e lieti di poterlo riascoltare e rivedere in un recital solistico ad Albenga in occasione dell’apertura della nuova edizione del concorso. Come lui tutti i nostri vincitori hanno poi avuto fortuna. Come sosteneva la cara e compianta professoressa Maria Silvia Folco, che fu direttore artistico prima di me e che lo fece crescere con tanta passione ed entusiasmo, questo concorso è un vero e proprio trampolino di lancio per i pianisti verso la carriera da professionisti. Si dice che porti fortuna a coloro che lo vincono, e ciò ci fa molto onore! Questo concorso è infatti noto per la sua pulizia e trasparenza, proprio per questo continuiamo ad avere, di anno in anno, sempre numerosissimi iscritti”, riferisce il direttore artistico Isabella Vasile che ribadisce come quest’anno il concorso vanti 150 iscrizioni.

Riccardo Tomatis, primo cittadino di Albenga, ricorda come questo evento abbia un grande rilievo artistico e culturale. “Il Concorso Pianistico si riconferma un evento artistico/culturale dal grande richiamo. Ogni anno il numero degli iscritti ci lascia senza parole così come la bravura dei musicisti che decidono di parteciparvi . Questa 32°esima edizione sarà di altissimo livello e offrirà, tra i premi, la possibilità di partecipare al Malta International Piani Competition 2021. Durante il concerto di apertura avremo l’occasione di ascoltare nuovamente Elia Cecino che vinse il Concorso Città di Albenga e che da quel momento in poi non si è più fermato riscuotendo incredibili successi in Italia e all’estero. Tutto ciò attesta ancora di più la qualità dei musicisti che partecipano al nostro Concorso e che ogni anno riescono a lasciarci senza parole. Importanti saranno inoltre, le ricadute di tipo turistico sul territorio. Il Concorso, infatti, richiama centinaia di persone, non solo i partecipanti, ma i loro insegnanti, gli amici e i parenti che con l’occasione avranno la possibilità di ammirare la nostra bellissima Albenga in occasione delle festività natalizie”.

A fargli eco, in conclusione, il suo vice Alberto Passino: “Il concerto di apertura del Concorso Pianistico darà il via a tre giorni di musica durante i quali la nostra bella città sarà invasa da concorrenti di tutte le età con le loro rispettive famiglie e i loro insegnanti. La grande partecipazione che il concorso ha avuto anche quest’anno, nonostante le difficoltà dal punto di vista infrastrutturale e della viabilità, dimostra ancora una volta come questo sia un evento di grandissimo richiamo per i musicisti e non solo”.