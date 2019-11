Via Vittime di Brescia al buio: una cittadina savonese scrive al sindaco

Lettera. Cara Signora Sindaco Caprioglio, da lunedì Via Vittime di Brescia è al buio. Fortunatamente i riflettori della ferrovia illuminano un poco. Ma per chi esce ad ore antelucane per recarsi al lavoro o portare a spasso i cani, o rientra dopo il tramonto, non è piacevole percorrerla, tanto meno attraversarla, visto tra l’altro che il semaforo all’altezza del sottopasso della stazione durante la notte non funziona.

La poca illuminazione non permette, inoltre, di vedere le buche che si sono riformate, nonostante gli interventi delle scorse settimane a causa del maltempo.

Si riesce a fare qualcosa?

Un caro saluto la Sua concittadina Raffaella Gaminara