Eliminazione delle commissioni e istituzione del presidente del consiglio: la contrarietà di “Vola Varazze”

Varazze. L’eliminazione delle commissioni consiliari e l’istituzione della figura del presidente del consiglio comunale sono due temi al centro del prossimo consiglio comunale di Varazze. Le due pratiche saranno trattate nell’ambito delle modifiche al regolamento del consiglio comunale e dello statuto.

Secondo Paola Busso, consigliere del gruppo di minoranza di “Vola Varazze”, si tratta di “due elementi diversi ma che sono tra loro legati e che attengono al momento in cui l’amministrazione presenta gli atti fondamentali per la città (bilancio e delibere) in consiglio comunale in cui sono presenti maggioranza e minoranza e a cui tutti i cittadini possono assistere”.

Circa l’eliminazione delle commissioni consiliari, il gruppo si è già espresso dicendo quanto sia “limitante per l’azione della minoranza che nelle commissioni visionava con assessore competente e funzionari le pratiche che sarebbero poi giunte in consiglio; il sindaco ha motivato questa diminuzione di strumenti con l’alleggerimento del carico del lavoro e il risparmio per l’Ente. Benchè non siamo concordi sul risparmiare proprio sulla possibilità della minoranza di svolgere il proprio ruolo fondamentale per tutti i cittadini e per la maggioranza stessa, possiamo comprendere un’esigenza di risparmio, ma allora non possiamo comprendere l’istituzione del presidente del consiglio comunale che per le casse del Comune avrà un costo di circa 3.600 euro l’anno”.

“La figura del presidente del consiglio non è per il nostro Comune, in base alla numerosità, obbligatoria e quindi ne avremmo potuto fare a meno come fin’ora è stato anche in virtù dei compiti che gli sono assegnati e che con un sindaco presente a tempo pieno sono per lo più relativi alla gestione della seduta del consiglio e alla convocazione delle adunanze dello stesso. Riteniamo che nell’ottica di risparmio, sicuramente encomiabile, che il sindaco ha più volte richiamato quando si trattava di tagliare le commissioni avremmo potuto trovare una soluzione differente e attribuire le risorse destinate a retribuire il presidente del consiglio a sostenere invece associazioni di volontariato come la Croce Rossa o a incrementare le risorse per il nostro istituto comprensivo pensando alla crescita dei nostri bambini e ragazzi.

“La proposta che facciamo al sindaco è di attribuire la presidenza del consiglio alle minoranze che potrebbero svolgere questo ruolo in modo gratuito, il nostro gruppo ‘Vola Varazze’ per primo si rende disponibile ad assumere questo impegno”.