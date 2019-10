Rinnovo per il consiglio direttivo della Società Filarmonica di Finalborgo

Finale Ligure. Sabato 12 ottobre 2019 sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo – triennio 2019/2022 – della Società Filarmonica di Finalborgo. Il seggio elettorale è costituito presso la sede dell’associazione “I Nostri Vegi Du Burgu”, piazza Aycardi, Finalborgo.

Le votazioni si svolgeranno dalla 14 alle 18 e hanno diritto di voto gli associati soci regolarmente tesserati (artt. 5,6 dello Statuto associativo).

Espressione del voto. Al socio elettore verrà consegnata la scheda con riportato l’elenco in ordine alfabetico dei candidati in lista. In calce sono previste due righe bianche per l’inserimento facoltativo di ulteriori nominativi. Possono essere assegnate al massimo 7 preferenze, compresi gli eventuali nomi integrativi, pena l’annullamento della scheda.

Comunicazione dei risultati. I risultati della votazione (nomi e voti riportati) saranno pubblicati nella bacheca pubblica dell’associazione il giorno 13 ottobre 2019 (domenica).

Nel corso della prima riunione dopo l’elezione, gli eletti, oltre all’insediamento, assegneranno le cariche sociali: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, altre cariche ed eventuali deleghe.