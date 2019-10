Pietra Ligure. Nata e cresciuta a Pietra Ligure, ora protagonista della moda e del design milanese… Martina Boero, 30 anni, nel Dream Team di Chiara Ferragni che ha festeggiato nei giorni scorsi sul lago di Como i 10 anni del suo famoso blog “The Blond Salad”, un appuntamento che ha visto in primo piano anche la 30enne pietrese, da alcuni anni a Milano e che vanta all’attivo già numerose collezioni nel settore della moda e del design con le più importanti firme e marchi italiani.

Tra le produzioni di Martina Boero molte sono state per la Chiara Ferragni collection.

Dopo gli studi allo IED di Milano, Martina ha lavorato ad Alba per il gruppo Miroglio, in seguito è stata nello staff di Au Jour Le Jour, di Alanui e Golden Goose: è stata anche consulente per Benetton ed Ash. Attualmente è nel team design di Chiara Ferragni Collection e lavora per MSGM Milano. Nel corso del suo excursus professionale disegni e stampe che hanno dato poi il via alle sfilate e alle presentazioni ufficiali di diversi capi di abbigliamento, in particolare per donna e bambino.

Chiara Ferragni, la nota fashion blogger, ha voluto fare le cose in grande stile: insieme a lei 25 dipendenti, tutti al Grand Hotel Tremezzo, una villa bellissima che si affaccia sullo specchio d’acqua del lago di Como. Nel corso dei festeggiamenti è stato ricordato il docu-film sulla vita della influencer più famosa d’Italia, passando al momento in cui Chiara Ferragni e il suo blog diventano un caso studiato ad Harvard, nel 2015.

Grazie al supporto del suo team e della sua famiglia, la fashion blogger di Cremona ha conquistato il mondo del fashion affermandosi come una delle imprenditrici digitali di maggior successo. E nella squadra anche la fashion designer Martina Boero, che ha contribuito alla creazione di molti modelli finiti poi nelle prestigiose collezioni divulgate dal blog e dalle interazioni social, che hanno conquistato il mercato.

E ora la professionista pietrese si prepara ad altre sfide nella moda e nel design milanese.