Si appartano sulla spiaggia a Borgio Verezzi, ma l’auto rimane bloccata: “salvati” da alcuni turisti

Borgio Verezzi. Il fascino del mare in notturna, con il riflesso luminoso della luna… Così una coppia locale non ha proprio resistito e ha pensato bene di appartarsi, fermandosi con l’auto sul tratto di spiaggia libera a Borgio Verezzi, tra i bagni Nettuno e i bagni San Pietro.

Dopo aver passato la notte romantica “on the beach” si è però presentato il problema: la vettura con la quale si sono recati sul litorale si è insabbiata e i due sono rimasti bloccati sulla spiaggia.

Impossibile ogni tipo di manovra.

Sono stati alcuni turisti mattinieri ad intervenire per dare una mano alla coppia, già in preda al panico per le conseguenze della loro nottata (foto da Pietraligure on air).

Alla fine è stato sacrificato un lettino, messo sotto le ruote dell’auto, consentendo così ai due innamorati di poter andare via dal tratto di spiaggia libera e tornare a casa.

Ai primi di luglio era già successo un episodio del genere a Ceriale: in quel caso, però, la coppia era stata svegliata dalla polizia municipale, con una sanzione di 200 euro. Tra l’altro erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuovere la vettura. Questa volta, invece, alla coppia è andata bene grazie all’intervento di alcuni vacanzieri.