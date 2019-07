Porta la fidanzata a vedere il mare e rimane tutta la notte in spiaggia con l’auto: 200 euro di multa

Ceriale. Il mare piatto della sera, la luce della luna che si riflette sulla superficie. La spiaggia deserta, e l’amore accanto a sé. Uno scenario estremamente romantico, come quelli dei film. Impossibile resistere. E così ieri sera una coppia ha deciso di fermarsi per la notte con l’auto sulla spiaggia di Ceriale. Peccato solo per il finale: 200 euro di verbale.

Il ragazzo, 28 anni, ha portato la fidanzata sulla spiaggia a vedere il mare. E tra una coccola e l’altra, la coppia non se ne è più andata. Peccato che questa mattina a svegliarli siano stati gli agenti della polizia municipale, che non hanno potuto far altro che sanzionare la violazione.

Una notte di quelle da non dimenticare, anche per l’esborso finale: ai 200 euro di multa va aggiunto il costo dell’intervento del carro attrezzi. Che, tra l’altro, non è riuscito a rimuovere l’auto dalla spiaggia: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.