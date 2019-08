Hockey prato, i gironi: le avversarie di Liguria e Savona

Savona. Dodici squadre in Serie A1, sedici in Serie A2 suddivise in due gironi, quaranta in Serie B suddivise in sette gironi.

Questa la panoramica dei campionati di hockey prato, a livello maschile, per la stagione 2019/20.

Nel girone A di Serie A2 c’è l’unica squadra ligure, l’HC Superba. Affronterà Città del Tricolore, Cus Cagliari, Cus Pisa, Cuscube Brescia, HC Eur, HC Pistoia, HC Rassemblement.

Il girone C della Serie B è interamente ligure. Ne fanno parte Cus Genova, Cus Genova Under 21, Genova Hockey 1980, HC Genova, HC Liguria, HC Savona, HC Superba Under 21. Le due formazioni Under 21 saranno fuori classifica.

Ventisei squadre partecipano alla Coppa Italia maschile.

Questo il calendario del girone C della prima fase:

Genova campo Arnaldi, sabato 7 settembre 2019

ore 9 Cus Genova – Genova Hockey 1980

ore 11 HC Savona – HC Genova

ore 13 Genova Hockey 1980 – HC Liguria

ore 15 Cus Genova – HC Genova

ore 17 HC Savona – HC Liguria

Genova campo Arnaldi, domenica 8 settembre 2019

ore 9 Genova Hockey 1980 – HC Genova

ore 11 Cus Genova – HC Liguria

ore 13 Genova Hockey 1980 – HC Savona

ore 15 HC Genova – HC Liguria

ore 17 Cus Genova – HC Savona