Omicidio Etleva Bodi, la difesa dell’imputato: “Non la voleva uccidere. È stato un momento di rabbia, poi l’ha soccorsa”

Savona. Per la difesa dell’imputato accusato di aver ucciso la moglie la notte tra il 27 e il 28 ottobre a Savona è omicidio preterintenzionale (e non volontario) e chiedono l’assoluzione dall’accusa di maltrattamenti e lesioni escludendo all’aggravante dei futili motivi.

L’uomo è accusato dell’omicidio della moglie Etleva Bodi, deceduta all’ospedale San Paolo di Savona dove era rimasta ricoverata due giorni dopo essere stata strangolata la notte tra il 27 e il 28 ottobre 2023. Selami Bodi aveva aggredito la moglie dopo una discussione e aveva confessato ai carabinieri, intervenuti dopo la chiamata al 112, di aver tentato di strangolare la moglie.

I due avvocati di Bodi Selami, Rosanna Rebagliati e Licia Carla Sardo, hanno sottolineato che “tra i due coniugi c’era affetto” e che “emergeva dalle loro chat”.

“Etleva aveva deciso di tornare in Italia anche se in Albania – evidenzia Sardo – sarebbe stata in una situazione di sicurezza con i suoi parenti e famigliari. Non è stata una scelta solo legata all’amore con i figli ma alla convinzione che quel matrimonio si poteva ancora salvare“.

“Ha cercato di rianimarla e chiamare il 118, avesse voluto ucciderla lo avrebbe fatto? – prosegue l’avvocato – Se lui avesse voluto ucciderla proseguiva in quello che stava facendo. È stato un gesto di rabbia. Qui il ragionevole dubbio è legato alla volontà di ottenere il risultato che poi è accaduto”, ha detto l’avvocato Licia Carla Sardo.

“Selami stava fuori casa 12 ore come poteva segregare la moglie in casa? Magari lei chiudeva la telefonata alla sera, quando erano tutti insieme ed era occupata in altro”, ha detto Rebagliati.

Il pubblico ministero durante la requisitoria ha chiesto l’ergastolo.