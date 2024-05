Rigassificatore, incontro a Savona del PD: “Lotta per fermare il progetto”

Savona. Domani sera, venerdì 3 maggio, alle ore 20:30, presso la Sms Fornaci giardini Serenella, l’Unione Comunale Pd Savona ha organizzato un dibattito pubblico sul contestato progetto del nuovo rigassificatore “che la Giunta Toti vuole posizionare a 2 km dalla costa” afferma il segretario cittadino Simone Anselmo.

Interverranno: Marco Russo, sindaco di Savona; Roberto Arboscello, consigliere regionale; Annalisa Corrado, responsabile nazionale Ambiente PD; Andrea Ferrari, segretario provinciale GD Savona; Brando Benifei, europarlamentare SD.

Introdurrà Simone Anselmo, segretario dell’Unione Comunale di Savona con la moderazione del segretario provinciale Emanuele Parrinello.

“Sarà l’occasione per fare il punto sulla lotta per fermare questo progetto disastroso. Il Partito Democratico è impegnato a tutti i livelli nella battaglia per fermare quello che sarebbe una catastrofe per la nostra città e più in generale per una buona parte della nostra provincia” conclude Anselmo.