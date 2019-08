Altro incidente sull’A10, coinvolta una moto: feriti padre e figlio

Albisola Superiore. Incidente questo pomeriggio sulla A10, nel tratto tra Celle Ligure e Albisola, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 15, si è verificato un sinistro nel quale è rimasta coinvolta una moto, con a bordo padre e figlio. I due sono caduti a terra lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e della Croce Rossa di Varazze, oltre all’automedica del 118 e personale dei vigili del fuoco.

Dopo le prime cure da parte dei sanitati per i due feriti è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Paolo di Savona: stando alle prime informazioni non hanno riportato gravi traumi o ferite e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Restano ancora da appurare le cause dell’incidente autostradale, con accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. Il sinistro sta provocando ripercussioni alla viabilità nel tratto di A10.