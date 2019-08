Albenga, il Comune vara una commissione temporanea speciale di studio per il potenziamento dell’ospedale

Albenga. Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di domani, venerdì 30 agosto, vi sarà quello relativo all’istituzione di una commissione temporanea speciale di studio per il potenziamento dell’ospedale di Albenga.

Affermai il presidente del consiglio Diego Distilo: “Verrà proposta l’istituzione di una commissione speciale sulla sanità in sinergia con l’ordine del giorno sul tema Ospedale proposto da questa maggioranza. Si tratta di una commissione speciale che si riunirà periodicamente e sarà composta dai capigruppo, oltre che dal sindaco il quale sarà invitato a partecipare a ogni incontro. La commissione servirà a vigilare e fare chiarezza sul futuro del nostro ospedale, un tema di interesse per tutti i cittadini – continua Distilo – proprio per questo riteniamo possa essere approvata all’unanimità”.

La commissione, una volta costituita, come primo intervento farà un sopralluogo in ospedale in modo da entrare in contatto con questa realtà: “L’opedale Santa Maria di Misericordia è una struttura nuova che non è, però, utilizzata per quello che dovrebbe. Nel corso del tempo anzi, ha subito un continuo depotenziamento che temiamo possa continuare nelle more del progetto di affidamento ai privati. Oggi ci troviamo di fronte ad una struttura che è ben lontana dall’operare al suo potenziale massimo, ciò contrasta con quanto stabilito quando è stata costruita con i lasciti delle famiglie ingaune le quali volevano un ospedale pubblico operativo. Chiederemo all’assessore regionale Sonia Viale di partecipare alla prima riunione della commissione. In quella sede potrà fare chiarezza e raccontarci cosa accadrà al nostro Ospedale a seguito dei vari ricorsi amministrativi che sono stati fatti. Albenga deve avere delle risposte concrete adesso, al di fuori delle varie campagne elettorali e dei probabili “aperitivi elettorali” di marzo e aprile che sicuramente vedranno la presenza di molti volti noti della politica. L’ospedale di Albenga è il cuore della nostra città e non possiamo pensare di vivere con un cuore che non funziona.”.

L’assessore Simona Vespo aggiunge: “La commissione speciale composta dai capogruppo, come previsto dal regolamento potrà avvalersi, e si avvarrà, della collaborazione con chi quotidianamente opera in questo settore. Medici, operatori del distretto sociosanitario e tutte le professionalità che potranno offrire uno sguardo più ampio e concreto con quelle che sono le reali problematiche e i timori da dissipare saranno interpellate. Purtroppo abbiamo assistito ad una progressiva diminuzione dei servizi territoriali, alcuni ambulatori sono stati chiusi, gli orari di altri diminuiti e così via. Non diminuiscono di contro le esigenze dei cittadini e cresce il disagio delle categorie più deboli in particolare. I malati e gli anziani sono costretti a spostarsi per effettuare le loro visite in altre strutture e, in alcuni casi, perdono la continuità con i loro medici. Questa commissione vogliamo possa essere un vero e proprio tramite tra cittadini, territorio e le istituzioni competenti per materia ”.