Ceriale, non si ferma all’alt degli agenti e nella fuga finisce contro un palo della luce: arrestato

Ceriale. Durante alcuni controlli antidroga, che hanno visto impegnate diverse pattuglie della polizia locale cerialese con personale in uniforme e in borghese, è stato tratto in arresto K.T., 29 anni, marocchino pluripregiudicato, residente in provincia di Vicenza.

L’extracomunitario, alla guida di un motociclo, alla vista di una pattuglia degli agenti, non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga mettendo in pericolo l’incolumità dei vigili urbani e degli altri utenti della strada.

Durante la fuga si è diretto verso la piana di Albenga ad alta velocità, fino a quanto non ha urtato un palo della luce cadendo a terra.

Fermato dagli agenti che lo stava inseguendo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente è trattenuto presso la camera di sicurezza del comando di Ceriale: domani mattina sarà processato per direttissima presso il Tribunale di Savona.