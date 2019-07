Albenga, sortita in Riviera per l’ex allenatore dello Spartak Mosca Massimo Carrera

Albenga. L’ex allenatore, e campione di Russia, dello Spartak Mosca Massimo Carrera in vacanza in Riviera. E non è certo la prima volta.

L’ex vice di Antonio Conte alla Juventus e in Nazionale, sabato scorso si è concesso una serata di relax, in compagna di amici, presso la Cantina di Re Carciofo ad Albenga, dove non si è sottratto a foto e chiacchiere con i presenti.

Da allenatore ha vinto una Supercoppa italiana (2012) alla guida della Juventus (a seguito della squalifica di Conte), e un campionato di Prem’er-Liga (2016-2017) in Russia oltre ad una Supercoppa russa (2017) sulla panchina dello Spartak Mosca.

“È sempre un piacere quando un nuovo amico ci viene a trovare e ci lascia il suo messaggio. Grazie a Massimo Carrera, che con Sebastiano Andriolo e Marcello Vincenti è venuto in Cantina l’altra sera. Massimo, dopo i recenti successi come allenatore dello Spartak Mosca, speriamo di vederti all’opera presto qui in Italia. Ad maiora”, il commento del titolare della Cantina di Re Carciofo Enzo Bellissimo.