Varigotti. “La Croce Bianca Varigotti vuole pubblicamente ringraziare il signor Romano Delle Rose per la generosa donazione ricevuta: ha voluto vincolare una parte della sua donazione alla sua adorata Varigotti, trascurato ormai da troppo tempo. Noi riteniamo che questo sia un vero gesto d’amore nei confronti del suo paese natio”.

Parola del presidente della Croce Bianca di Varigotti Michele Piantelli, che ha voluto rivolgere il suo grazie al benefattore privato a nome della pubblica assistenza.

“La Croce Bianca di Varigotti, anche per merito della donazione, – ha proseguito, – ha trovato una sua collocazione all’interno del tessuto cittadino, grazie alla partecipazione di numerosi volontari che hanno a cuore questa storica istituzione e che stanno lottando per non vederla scomparire”.

“La P.A. ha creato in questi anni un punto di ascolto medico diretto soprattutto a giovani laureati nelle professioni mediche e che trovano nella nostra struttura un adeguata collocazione. Il sogno non troppo nascosto è quello di riuscire un domani a riportare un mezzo di primo soccorso a Varigotti, almeno nel periodo estivo”.

“Nella giornata di ieri, grazie ad una stretta collaborazione con l’ufficio tecnico del comune di Finale Ligure e al Vivaio Michelini, a cui va il nostro sentito ringraziamento, sono iniziati i lavori di messa in dimora di quasi tutte le aiuole a mare della passeggiata.

speriamo che questo gesto di amore e generosità del signor Romano sia un esempio ed un invito per altri cittadini”, ha concluso Piantelli.