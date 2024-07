Morte in spiaggia a Varigotti, la vittima è un 65enne: malore fatale mentre faceva snorkeling

Varigotti. È Guido De Giovanni, 65 anni, turista piemontese, la vittima della tragedia che si è consumata ieri (5 luglio) a Varigotti, nella zona della Baia dei Saraceni.

È stato colto da un malore improvviso e fatale mentre faceva snorkeling. È successo intorno alle 17.

A notare il corpo in mare, riverso a pancia in giù, sono stati alcuni bagnanti che, accortisi della situazione di evidente pericolo, si sono tuffati in mare e lo hanno recuperato, trasportandolo a riva.

Gli stessi bagnanti hanno iniziato subito le operazioni di rianimazione in attesa dei soccorsi.

Sul posto: personale medico, con ambulanza della croce bianca di Finale e automedica del 118, vigili del fuoco, sia con gommone che con una squadra a terra, e capitaneria di porto. Inoltre, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Grifo.

L’intervento di rianimazione è stato poi proseguito dal personale medico ma, purtroppo, senza l’esito sperato: è deceduto.

È stata subito constatata la morte per cause naturali e pertanto non sarà eseguita autopsia.