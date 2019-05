Finale Ligure. “Una esperienza bellissima iniziata a metà gennaio che giunge ormai a conclusione. Tanti incontri con i cittadini delle varie frazioni e rioni per discutere assieme della Finale Ligure che vogliamo e che possiamo trasformare nei prossimi cinque anni”. Queste le parole della candidata sindaco a Finale Ligure Maria Gabriella Tripepi.

“Con il gruppo di Finale Ligure Viva abbiamo costruito una squadra forte, completa e competente, pronta per la sfida dell’amministrazione della città. Abbiamo, come promesso in campagna elettorale, scelto quale potrebbe essere la nostra giunta comunale, persone giuste al posto giusto, pronti a lavorare con dedizione da subito. Abbiamo lavorato al massimo delle nostre forze con un programma chiaro e definito, concreto e realizzabile”.

“Con il nostro progetto di riqualificazione delle aree ex Piaggio abbiamo posto le base del futuro della nostra città in termini di vivibilità, nuovi posti di lavori, abitazioni per i cittadini Finalesi, soluzione dell’annoso problema dei parcheggi e nuovi percorsi nel verde. E rappresenta una soluzione percorribile che bisogna attuare passo dopo passo nei prossimi anni”.

“Ho iniziato questo percorso politico-amministrativo solo a metà gennaio, ma il riscontro della gente e dei finalesi è stato fantastico. Noi siamo l’unica e vera novità di queste elezioni, la vera alternativa ai partiti e ai giochi di potere. La gente hanno capito che pensiamo e guardiamo solo agli interessi di Finale Ligure e del suo avvenire che auguro radioso”.

“Ribadiamo la nostra civicità ricordando l’importanza del voto di domenica prossima: le europee sono una cosa, le elezioni comunali un’altra”.

“Colgo l’occasione di questa nostra comunicazione ufficiale per invitare tutti domani sera, mercoledì 22 maggio, alle ore 20:00, alla nostra cena-buffet al ristorante Cucco di San Bernardino di chiusura di campagna elettorale. Vi aspettiamo e Vi ringraziamo per aver ascoltato e apprezzato le nostre proposte e i nostri candidati”.

“Buon voto a tutti i finalesi” conclude la candidata sindaco di Finale Ligure Viva.