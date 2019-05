Giornata internazionale dell’infermiere, tutte le iniziative degli infermieri savonesi

Savona. Anche quest’anno gli infermieri savonesi parteciperanno alla “Giornata internazionale dell’infermiere”, giornata istituita dalla International Council of Nurses (federazione di più di 130 associazioni nazionali infermieristiche, che rappresenta più di 13 milioni di infermieri nel mondo) per celebrare la nascita, il 12 maggio 1820, di Florence Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne.

Anche quest’anno la rappresentanza degli infermieri savonesi ha preparato una serie di attività che coinvolgeranno principalmente il capoluogo di provincia nei giorni 11 e 12 maggio.

Sabato 11 maggio dalle 14.30 alle 19 in corso Italia a Savona gli infermieri saranno a disposizione dei cittadini effettuando attività infermieristiche semplici (rilevazione della pressione arteriosa, della glicemia capillare, del peso corporeo) e interventi di educazione alla salute finalizzata, principalmente, alla prevenzione. Per questo evento sarà preziosa la collaborazione della Croce Bianca e della Croce Rossa di Savona che forniranno un camper ambulanza, un manichino per addestramento BLS e un’ambulanza da esposizione. Sempre sabato, dalle 21 alle 23.30 si terrà sul palcomare PalaCarisa nell’area della Darsena di Savona, un concerto del complesso “Monster Juice”. Domenica 12 maggio dalle 20.30 alle 22 in piazza Luigi Calabresi, sempre in Darsena, la compagnia teatrale “I Guitti” rappresenterà la commedia dal titolo “ Care nemiche”.

A corollario di questo programma, nella settimana precedente il 12 maggio, sugli autobus delle linee urbane da Andora a Varazze è stata visibile una pubblicità dinamica esemplificativa di alcuni momenti della giornata di un infermiere: “Il contributo tecnico della federazione nazionale ha permesso quest’anno di realizzare una campagna uniforme su tutto il territorio nazionale promuovendo gli ambiti professionali in cui l’infermiere si muove – spiega il presidente del consiglio direttivo Opi Savona Massimo Bona – Lo slogan da declinare, ‘La sanità non funziona senza infermieri’ è stato sintetizzato nella sua stesura finale in #siamonoi per renderlo più diffusibile anche a livello di social media.

Il prossimo anno, il 2020, saranno trascorsi 40 anni dal quel ormai lontano 1980 in cui la Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi, attuale Fnopi, iniziò ufficialmente in Italia a celebrare ogni 12 maggio la “Giornata internazionale dell’infermiere”.

“Negli anni sessanta del secolo scorso anche in Italia le principali associazioni infermieristiche, iniziarono a celebrare questo importante momento – ricorda Bona – A partire dal 1980 la Federazione Nazionale Collegi Ipasvi decise di sostenere in prima persona l’iniziativa. L’obiettivo dell’allora gruppo dirigente fu quello di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui valori di cui è portatrice la professione infermieristica, ‘una professione che trova il suo significato più originale e autentico nel servizio all’uomo’. La scelta apparve quanto mai opportuna e raccolse ampi consensi nel nostro paese, con un sempre più fitto calendario di iniziative che di anno in anno, tradizionalmente, si concentrarono e si concentrano nella settimana del 12 maggio. Dal 1992 la Federazione Nazionale Collegi Ipasvi, attualmente Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, sostiene la ‘Giornata internazionale dell’Infermiere’ anche tramite la diffusione su tutto il territorio nazionale di manifesti e contenuti multimediali che dimostrino l’impegno degli infermieri italiani verso la solidarietà e l’alleanza con i pazienti e le loro famiglie”.

“Il 12 maggio è così diventato l’occasione per far sì che la professione infermieristica ‘parli un po’ di sé’ con le persone degenti in ospedale, con gli utenti dei servizi territoriali, con gli anziani, con gli altri professionisti della sanità, con i giovani che devono valutare il loro futuro professionale, con tutti coloro che nel corso della propria vita hanno incontrato o incontreranno ‘un infermiere’. Anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Savona è sempre stato presente e coinvolto negli anni, con manifestazioni e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini della nostra provincia. Come non ricordare negli anni trascorsi i primi tentativi di coinvolgimento magari anche solo semplicemente consegnando un fiore ai parenti in ingresso nelle strutture ospedaliere per poi, con maggior esperienza, gestire i primi eventi dedicati alla giornata, organizzando concerti, rappresentazioni teatrali e campagne di pubblicizzazione della figura infermieristica tramite affissioni murali e/o su autobus di linea”.