Garlenda 2019, “Uniti per Garlenda” scende in campo a sostegno del candidato sindaco Mario Carminati

Garlenda. La lista “Uniti per Garlenda” scende in campo in vista della amministrative 2019 a sostegno del candidato sindaco Mario Carminati. Di seguito, i 10 componenti della squadra: Dario Braggio, Cesare Cometto, Carmela Di Fiore, Sandra Enrico, Simone Marino, Marino Massa, Monica Quirico, Gianfranco Rossi, Leone Scacchi e Rita Timossi.

“Vivo a Garlenda dal 2001 con mia moglie e i miei cani, – ha esordito il candidato sindaco nella sua presentazione. – Ho avuto la fortuna di conoscere una natura piena di colori e di freschezza. Ho incontrato persone che mi hanno raccontato dei ricordi della vita contadina, degli antichi mestieri, della storia e che mi hanno insegnato a coltivare l’orto. Ma un aspetto mi aveva affascinato: la presenza di un forte senso dell’Associazionismo (Pro Loco, bocciofila, tennis, calcio, ciclismo, arte e altro), della solidarietà (Croce Bianca) e di altre eccellenze (Golf, Club Fiat 500). Ma dove sono finiti questi valori che sono la radice del territorio?”.

“I gardenesi possono ora prendere una decisione: recuperare questi valori che, tutti i giorni, tornando a casa, ci vengono ricordati all’ingresso del Paese: storia, sport e turismo per ricostruire l’orgoglio di essere in un ambiente di bellezze naturali, storiche ed artistiche che possono dare concretezza alla vita quotidiana ricostruendo il ‘senso di paese’”.

“Conosco la Liguria dal 1968 quando arrivo per gestire, come segretario economo, l’Istituto Medico Psicopedagogico di Toirano. Successivamente dirigente amministrativo presso l’Ospedale di Santa Corona ed infine direttore amministrativo dell’Asl2 savonese. Ho svolto attività pubblica presso il Comune di Borghetto Santo Spirito con l’incarico di assessore alle finanze e di consigliere di minoranza per diversi anni e, a Garlenda, come consigliere di minoranza dal 2014”.

“Ora sono pensionato, ma resto sempre attivo svolgendo volontariato in diversi settori. Ritengo dare una svolta alla gestione della cosa pubblica di questi ultimi anni, partendo da una necessaria chiarezza e attenzione amministrativa, ottimizzando le gestioni che paghiamo (illuminazione pubblica, acqua potabile, spazzatura, tasse, trasporti dei bus, mensa scolastica etc.) senza dimenticare le proprietà comunali che con convenzioni (Castello, campo sportivo) sono affidate a privati e promuoverò confronti di verifica per migliorare la funzionalità dei servizi svolti dagli Enti non comunali (internet , illuminazione, strade)”.

“Sarò costruttivo nell’interazione con le varie Associazioni, Comitati, Attività turistiche, ricettive, commerciali, agricole, culturali, sportive promuovendo incentivi per i giovani per una Città più viva. Con ‘Uniti per Garlenda’ possiamo guardare al futuro”, ha concluso Carminati.