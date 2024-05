Garlenda 2024, la lista “Collaborazione e Progresso” di Alessandro Navone si presenta: sabato 11 maggio l’incontro con la città

Garlenda. Si terrà sabato 11 maggio la presentazione di “Collaborazione e Progresso”, il gruppo civico a sostegno del candidato sindaco di Garlenda Alessandro Navone.

L’appuntamento è presso la palestra comunale di Borgata Ponte: la squadra di Navone è pronta a confrontarsi con la cittadinanza per presentare i suoi componenti e illustrare gli obiettivi per la nuova amministrazione.

“Una serata di totale condivisione, sabato 11 maggio, guardando non solo ai tanti progetti realizzati negli ultimi 5 anni per il territorio, ma soprattutto al futuro, con visione e idee chiare per una Garlenda sempre più accogliente, organizzata e all’avanguardia”.

“Finalmente abbiamo formalizzato la parte burocratica – annuncia con entusiasmo Alessandro Navone – e adesso siamo felici di poter presentare lista e idee. Quella di domani rappresenta un’ottima occasione per vederci, parlarci, ascoltarci e confrontarci”.

L’incontro, a cui segue un rinfresco offerto, è previsto dalle 18 ed è aperto a tutti i cittadini.