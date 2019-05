Elezioni amministrative 2019, ecco tutti i candidati dei 44 Comuni savonesi al voto

Provincia. Sono ben 44 i Comuni savonesi (su 69 totali) che domenica 26 maggio andranno al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Di seguito l’elenco di tutte le località, con i rispettivi candidati sindaco e gli aspiranti consiglieri.

ALBENGA. Sono ben quattro i candidati sindaco in corsa ad Albenga: Riccardo Tomatis (centrosinistra); Gerolamo Calleri (centrodestra); Fausto Icardo (Movimento 5 Stelle); Diego Distilo (liste civiche).

Il progetto “Continuità guardando al futuro” di Riccardo Tomatis vede l’appoggio di 3 liste civiche. La lista “Insieme per il futuro”, che vede candidati consiglieri: Giorgio Cangiano, Ilaria Calleri, Francesca Damonte, Paola Deandreis, Marta Gaia, Cristina Garello, Emanuela Guerra, Martina Isoleri, Ivano Mallarini detto “Malla”, Vincenzo Munì, Alberto Passino, Silvia Pelosi, Roberto Pirino, Marco Rosati, Concetta Vespo detta “Simona”, Daniela Vio.

La lista “Con Albenga”, che vede candidati consiglieri: Carlo Alberto, Paola Giovanna Allaria, Marco Ballabio, Manlio Boscaglia, Paola Ciancetta, Cristiano De Carli, Elisa Ghione, Angelo Lucido, Michele Marengo, Sara Morando, Sandro Ravera, Mirco Secco, Oreste Simoncini, Amelia Tissoni detta “Titti”, Simonetta Vandone, Camilla Vio.

La lista “Progetto Comune”, che vede candidati consiglieri: Sonia Andreis, Daniele Basso, Graziella Cavanna, Carla Cavazzini, Francesca Guadino, Giulia Isnardi, Valentina Maero, Luigi Muratorio, Alessandro Nattero, Umberto Padovani, Letizia Piroddi, Giovanni Pollio, Raiko Radiuk detto “Raiko”, Claudia Ramò, Mina Ronco, Mauro Vannucci.

Anche il candidato sindaco Gerolamo Calleri (Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia) ha l’appoggio di 3 liste. La lista “Lega”, che vede candidati consiglieri: Cristina Porro, Davide Bertoglio, Roberto Bianchi, Ilaria Crevani, Flavio De Palo, Roberto Ferrari, Vanessa Giunta, Elena Grottini, Giovanni Mela, Gianni Panizza, Domenico Pizzo, Sergio Savorè, Roberto Tomatis, Alessandro Vallerga, Hingria Marika Vazio, Alessandra Zunino detta “Zunino Segre”.

La lista “Albenga Vince”, che vede candidati consiglieri: Eraldo Ciangherotti, Laura Blandino, Briozzo Maria Luisa, Marina Casa, Roberto Crosetto, Guido De Acetis, Franco Foschini, Francesca Giulini, Guido Lugani, Aldo Marino, Roberta Negro, Stefano Sabellio, Emanuela Stecca, Ginetta Perrone, Cristina Pezzano, Nicola Jacopo Podio.

La lista civica “Calleri Sindaco”, che vede candidati consiglieri: Ubaldo Pastorino, Giovanni Bari, Oriana Bobone, Giovanni Bozzano, Maria Buttigè, Alessandro Chirivì, Valerio Favi, Emanuele Gastaldi, Sonja Papatya Kandlbinder detta “Sonia”, Riccardo Ettore Minucci, Erika Moirano, Donatella Mosca, Elena Parizzi, Fabio Ravera, Gian Guido Restieri, Davide Riggi.

Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Fausto Icardo, invece, è appoggiato da una sola lista “Continuare per cambiare”, che vede candidati consiglieri: Augusto Andriollo, Silvana Ansaldo, Stefano Armanini, Alessandro Barbieri, Gaetano Camiolo, Lorena Cavenaghi, Dario Delfino, Sonia Enrico, Francesco Grana, Mina Lettieri, Oreste Luce, Daniela Pastori, Rudy Sanna.

Il candidato sindaco Diego Distilo, infine, ha appoggio di due liste civiche. La lista “Solo per Albenga”, che vede candidati consiglieri: Fabio Aicardi, Erika Baglio, Alessandro Massimo Barbieri, Cristina Baj, Samuel Capizzi, Laura Lo Russo, Caterina Felice, Gaetano Caputo, Bruno Colman detto “Miky”, Marco Lomanto, Simona Michero, Matteo Molinari, Francesco Nardi, Chiara Pastorino, Michele Porrozzi, Alberto Scarlata.

La lista “Aria nuova per Albenga”, che vede candidati consiglieri: Teresa Adinolfi detta “Terry”, Antonio Basso, Salvatore Alessi, Giulia Berardino, Luca Cavallone detto “Sancio”, Saverio Gaglioti, Pierluca Gallo, Raffaele Gentile, Daniele Granato, Domenica Iemma detta “Mimma”, Antonio Maccarone detto “Nino”, Mirko Macianò, Giacomo Massone, Vanessa Palli, Ilenia Taibi, Claudia Coppola.

ALBISSOLA MARINA. Una sola lista in campo, quella del sindaco uscente Gianluca Nasuti. La lista “Albissola del Fare” è composta da Davide Battaglia, Roberto Bragantini, Luca Bricco, Sandro Ferrando, Laura Forzano, Marta Ghigliazza, Antonella Lodovisi, Nicoletta Negro, Annamaria Pomarici, Enrico Schelotto, Alberto Servetto ed Elisa Tomaghelli.

ALBISOLA SUPERIORE. Qui i candidati sindaco sono tre. Uno è il vicesindaco uscente, Maurizio Garbarini: la sua lista “La Nostra Città” schiera Sara Brizzo, Enrica Buldrini Verney, Chiara D’Angelo, Oreste De Rossi, Ombretta Dogliotti, Davide Erriu, Nadia Freccero, Stefano Freccero, Roberto Gambetta, Luca Ottonello, Leonardo Pizzorno, Simona Poggi, Carlo Rossi, Romina Scala, Calogero Sprio e Andrea Berta.

La lista “Passione in Comune” candida invece a sindaco Marino Baccino: la squadra è composta da Mario Basso, Paolo Bucchianica, Roberto Buzio, Pietro Corona, Claudia Damato, Marta De Ambroggi, Franca Fida, Luigino Ghione, Giulia Giacchino, Daniela Mereghetti, Giancarlo Porretti, Ilenia Porro, Luca Proto, Gabriele Resmini, Andrea Solari e Silvia Vanelli.

Infine Stefania Scarone è la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle: gli aspiranti consiglieri sono Paola Ameri, Lorenzo Piero Carle, Francesco Cubeddu, Roberto Cuvato, Ilaria Dostuni, Gabriele Faldelloni, Tiziana Forestello, Enrico Frumento, Emilia Gaggero, Valerio Marchi, Alessandro Molinelli Alessandro, Gio Batta Peluffo, Tiziana Tobia, Danilo Trogu.

ANDORA. Due le liste in corsa ad Andora. Una è “Andora Più” che sostiene la ricandidatura di Mauro Demichelis. E’ composta da Laura Carletti Laura, Marco Alberto Cortese, Fabio Curto, Silvia Garassino, Marco Giordano, Patrizia Lanfredi, Daniele Martino, Maria Teresa Nasi, Fabio Nicolini, Paolo Rossi, Corrado Siffredi, Ilario Simonetta.

La lista “Insieme per Andora” sostiene la candidatura di Flavio Marchiano. Ne fanno parte Roberto Ardissone, Giorgia Attadio, Michele Carofiglio, Ambrogio Claudio Elena, Michela Greco, Franco Guardone, Paolo Montanucci, Roberto Piovano, Rosella Porcella, Nadia Prato, Andrea Salati, Ernesto Sicoli.

ARNASCO. Due le liste che si fronteggiano ad Arnasco. Una è “Amarnasco” e sostiene la corsa di Francesco Salini. Gli aspiranti consiglieri sono: Giovanni Accame, Pietro Acceco, Bruna Badoino, Giovanni Cirà, Flavio Di Vita, Muco Molinari, Luca Vignola, Maria Ester Volpe, Bruno Raimondo.

La lista “Insieme per Arnasco” corre a sostegno di Matteo Mirone. I candidati consiglieri sono: Luca Ferraris, Simone Ferrero, Fabio Gallizia, Lella Gallizia, Marilena Gervasone, Alessandro Ianniello, Albertino Negro, Antonio Palucci, Manuela Porro Manuela e Michela Viaggio.

BARDINETO. Una delle due liste in campo è “Un impegno comune per Bardineto” che sostiene la candidatura di Bruno Ferrecchi. E’ composta da: Roberta Cannella; Giacomo De Rosa; Aurora Ioanna; Manuela Maragno; Simona Marenco; Michele Massari; Marina Papaleo; Simone Pozzi; Valter Ravera; Luca Roveta.

La lista “Noi con voi per Bardineto” sostiene la riconferma del sindaco uscente Franca Mattiauda. Ne fanno parte: Silverio Bruno Balbis, Mario Basso detto Marietto, Massimiliano Ferraro, Carlo Franchelli, Loredana Franchelli, Valentina Franchelli, Paolo Mattiauda, Lucrezia Nari, Domenico Pati, Serena Zunino.

BERGEGGI. E’ uno dei Comuni in cui il sindaco uscente, in questo caso Roberto Arboscello, non ha avversari. I candidati della lista “Uniti per Bergeggi” sono Adolfo Bormida, Stefano La Malfa, Mara Cervetto, Maria Rebagliati, Lorenzo Ciocchi, Sarah Susini, Sauro Anaclerio, Mauro Perria, Riccardo Borgo, Alice Bianchini e Carmine D’Antonio.

BORMIDA. La lista “Galliano Sindaco” ha come candidato sindaco Daniele Galliano e come candidati consiglieri: Angelo Bozzano, Valter Baccino, Maura Berriolo, Matteo Del Signore, Franco Navoni, Anita Anselma, Elisabetta Bonora, Fulvio Florean, Fausto Delfino e Alessio Peluffo.

La lista “Bormida la nostra terra” propone come candidato sindaco Bruna Cambise. I candidati consiglieri: Stefania Bocca, Monica Briano, Graziano Falciani, Marinella Oliveri, Sara Oliveri, Renzo Rolando, Angelo Venturino.

CASANOVA LERRONE. In corsa la sola lista “Uniti per Crescere” che sostiene Marino Beneccio. E’ formata da: Giovanni Barbera, Giovanni Luigi Barbera, Diego Comparato, Daniela Fata, Giovanni Guido, Gilberto Pedronetto, Oscar Mario Rocca, Danilo Rolando, Christian Rosso, Andrea Antonio Verna.

CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA. La lista “Uniti per Castelvecchio di Rocca Barbena” sostiene la candidatura di Marino Milani ed è composta da: Pierpaolo Bagnaschino, Gianni Beffa, Elisabetta Briozzo, Michela Malco, Sergio Malco, Armanda Moreno, Paola Negro, Piero Pisano, Angelo Scrigna, Stefano Scrigna.

La lista “A voi la scelta – Giampy Sindaco” appoggia Gianpaolo Badino. Ne fanno parte: Roberto Badano, Diego Delfino, Hanne Therklid Bendtson, Maurizio Rossetti, Morgan Moreno, Antonio Silvestri detto Nino, Carlo La Greca, Antonio De Luca, Elena Ferrua, Riccardo Chialva.

CELLE LIGURE. Due i contendenti. La lista “Aria Nuova” candida a sindaco Caterina Mordeglia: con lei Carlo Barindelli, Gabriele Tassone, Rossana Mordeglia, Giorgio Siri, Roberto Piombo, Stefania Sebberu Ferro, Giovanni Siri, Maria Paola Testa e Giancarlo Tacchino.

Remo Zunino è invece il candidato sindaco di “Uniti per Celle”: con lui in lista Jacopo Abate, Matteo Amenduni, Stefano Barlo, Greta Briano, Paola Contini, Paolo Guastavino, Luca Pellegrini, Gloria Rebagliati, Lorena Ricci, Francesca Ruggero, Marzia Vallarino e Alberto Vigna.

CISANO SUL NEVA. Due le liste in lizza. Una è Cisano+ che appoggia Maurizio Penna. I candidati consiglieri sono: Agostino Morchio, Alic Damir, Walter Biagiotti, Mara Dal Santo, Stefania Gastaldi, Federico Molinario, Alessandro Panizza, Laura Sassi, Michela Tornatore, Sabrina Valva.

La lista “Futuro e Tradizione” appoggia Massimo Niero. Ne fanno parte: Guido Rossi, Linda Priano, Giovanni Carlo Marzo, Rossana Ardissone, Sergio Ravera, Luisa Maurizio, Sergio Pizzo, Marco Trucco, Anna Chiappetti, Mario Bonifazio

COSSERIA. “Progetto Cosseria” presenta il candidato sindaco Cristina Delfino. I candidati consiglieri sono: Sara Acerboni, Milena Armellino, Giorgio Bacino, Mirco Baiocco, Renato Barocco, Marco Dutto, Ivano Gaggero, Vera Gaggero, Silvia Pisano, Mario Siri.

La lista “Cambiare Cosseria” di Roberto Molinaro propone. Ermano Berruti, Sara Bertone, Diego Besio, Aldo Gepponi, Primo Mariotti, Rocco Narduolo, Roberto Oddera, Marco Salvadori, Tamara Urru, Stefano Varalda.

DEGO. La lista “Siamo per Dego” di Roberto Marchisio candida: Ornella Doriana Piera Buscaglia, Sabrina Garbarino, Marina Gilardi, Piermarino Alizeri, Alberto Marino, Simona Martinengo, Martina Sinacori.

La lista “Uniti per Dego” di Franco Siri presenta: Andrea Domeniconi, Paolo Valle, Ivo Berretta, Adriano Porro, Mattia Becco, Corrado Ghione, Paolo Mario Angelo Grenno, Maria Antonella Drago, Jessica Bogliacino, Mario Astesiano.

ERLI. Due liste in lizza ad Erli. La lista “Per il paese” candida sindaco Silvano Salvatico. I candidati consiglieri sono: Andrea Aicardi, Massimo Gai, Alma Vittorio Basso, Claudia Bignone, Vilma Ghisalberti, Roberta Malco, Alex Ricotta.

La lista “Per Erli” di Sergio Bruno candida: Giuliana Basso, Gabriella Berriolo, Aurelio Bignone, Candido Carretto, Giorgia De Bernardi, Alessio Maruca, Franco Salvatico.

FINALE LIGURE. Cinque i contendenti per la poltrona di primo cittadino a Finale Ligure. Il sindaco uscente Ugo Frascherelli, la lista: Andrea Guzzi, Olga Gattero, Claudio Casanova, William Debenedetto, Franco De Sciora, Francesco Martino, Carletto Mamberto, Mammo Rescigno, Silvana Giuffrì, Francesca Stagni, Laura Salpietro, Clara Bricchetto, Delfio Dallara, Delia Venerucci, Marilena Rosa e Davide Faccio.

Il centrodestra unito schiera Massimo Gualberti, ecco la sua squadra: Marco Battaglieri, Giuseppe Mirco Bozzano, Monica Castiglioni; Camilla Fasciolo; Paolo Folco; Cristina Franco; Marinella Geremia; Umberto Luzi; Roberto Paolino; Mario Riolfo; Alessandro Scalia; Livio Sterla; Tecla Trotta; Cristina Velizzone; Nicola Viassolo; Joshua Viola.

Il movimento civico “Finale Ligure Viva” candida a sindaco Maria Gabriella Tripepi, la sua squadra: Cristina Bevilacqua, Francesco Bolla, Sergio Colombo, Pierluigi Gemino, Valentina Domi, Tamara Leontini, Alessandro Morreale, Nicola Mottola, Silvia Pagliano, Ferdinando Pattaro, Marco Scardino, Giulia Supparo, Angela Tosi, Eva Vallarino, Francesca Vallarino e Daniele Vergerio.

“PerFinale” lancia la candidatura a sindaco di Tiziana Cileto, la lista: Micaela (detta Miki) Amato, Stefania Badano, Massimo Bertirotti, Matteo (detto Teo) Bolla, Gianluigi Caviglia, Marisa Folco, Daniela Fossati, Giulia Giardina, Giacomo Massirio, Gabriele Murrighile, Alessandro Negro, Franco Ripamonti, Carolina Saccone, Simona Simonetti, Antonella Tarsi, Andrea Totino.

Dopo due mandati da sindaco Pier Paolo Cervone ci riprova, i nomi della sua compagine: Maurizio Catalano, Massimo Conti, Paolo Fante, Pier Paolo Gallea, Daniela Giribone, Claudio Gravano, Pier Luigi Ivaldi, Micaela Monesiglio, Tecla Oliveri, Veronica Rembado, Simone Rolando, Paolo Romeo, Francesca Piantelli, Luca Sardelli, Massimo Sciutto e Chiara Sfriso.

GARLENDA. La lista “Uniti per Garlenda” sostiene il candidato sindaco Mario Carminati. La sua squadra: Dario Braggio, Cesare Cometto, Carmela Di Fiore, Sandra Enrico, Simone Marino, Marino Massa, Monica Quirico, Gianfranco Rossi, Leone Scacchi e Rita Timossi.

Silvia Pittoli è appoggiata da “Collaborazione e Progresso”. I candidati consiglieri sono: Francesco Cappato, Francesco Cardone, Veronica Cassiano, Monica Frola, Federico Gagliolo, Caterina Murdaca, Alessandro Navone, Noemi Porta, Francesco Praino, Samantha Simone.

GIUSTENICE. Corsa solitaria per il sindaco uscente Mauro Boetto con “Uniti per Giustenice”, i nomi della lista: Flavio Battistini, Gabriella Boetto, Roberto Calvo, Pier Paolo Fiallo, Claudia Giordano Serrato, Renata Maria Mazza, Monica Menini, Luca Orso, Pietro Paolo Rembado, Piero Lorenzo Serrato.

MAGLIOLO. Unica lista in campo anche per questo comune della Val Maremola, con il sindaco in carica Enrico Lanfranco e la squadra di “Magliolo Domani”: Valerio Delmonte, Alessandro Aramini, Luca Armario, Daniele Pastorino, Matteo Pino, Maria Elena Bignone, Luigino Panizza, Giuseppe Corrado, Ivan Pesce e Marco Sole.

MALLARE. Nella cittadina valbormidese è in lizza la lista “Uniti per cambiare” che appoggia Flavio Astiggiano. I candidati consiglieri sono: Marinella Avellino, Juri Becattini, Micaela Briano, Gustavo Gennarelli, Piergiorgio Maggi, Irene Minguzzi, Sandra Neri, Mario Pistone, Silvia Santonici, Alessio Siracusano.

Giacomo Germano guida la lista “Mallare nel futuro”. Lo appoggiano: Sergio Baccino, Fabio Casalini, Riccardo Cerruti, Valentina Cerruti, Rossano Mantero, Daniela Pelle, Alex Pesce, Giuseppe Realini, Katia Schinca.

MASSIMINO. Solo una lista in campo, la “Pro Massimino” di Massimo Paoletta. Con lui si candidano Elena Bacis, Mattia Boffa, Simone Clerici, Davide Giribone, Valter Massera, Paolo Odda, Salvatore Pirrone, Lorenzo Revetria e Mirco Tarsio.

MILLESIMO. La lista civica “Manconi Sindaco” che sostiene Andrea Manconi è composta da: Daniela Minetti, Stefania Pizzorno, Edy Amendola, Greta Arena, Andrea Decouter, Luciano Garolla, Giuseppina Giurintano, Marco Longagna, Adriano Molinari, Valentina Riolfo, Daniele Rosso, Siro Sorrentino.

La lista “Progetto Millesimo” appoggia Aldo Picalli, in lista ci sono: Sandro Benearrivato, Emanuela Briatore, Antonella Da Rold, Michele Fracchia, Francesco Garofano, Alessandra Garra, Nicolò Carlo Goso, Eros Levratto, Marco Piacenza, Roberto Scarzella, Natasja Smits e Alberto Torello.

MIOGLIA. Ivano Lusso, il candidato sindaco della lista civica “Siamo Mioglia”, è appoggiato da: Davide Bertoli, Giampiero Borreani, Gianni Bozzolino,Loredana Cardon, Alessio Doglio, Claudia Doglio, Alessandro Ferro, Chiara Nari, Roberto Palermo, Claudio Rolandi.

La lista “Uniti per Mioglia” sostiene il candidato sindaco Livio Gandoglia e propone come consiglieri: Martina Biale, Aldo Bolla, Sandro Buschiazzo, Luca Dami, Maurizio Damiano, Osvaldo Damiano, Paola Fiorito, Vittorio Fortunato, Edda Galatini, Luciano Rolando.

MURIALDO. Anche nella cittadina valbormidese sono due le liste in corsa. Una è “Con Murialdo” e sostiene la candidatura di Enzo Salvetto. I candidati consiglieri sono: Agata Melogno, Marylene Negro Ghisolfo, Cristina Odella, Davide Strazzarino, Gianfranco Fracchia, Giancarlo Decastelli, Carlo Bertone.

NASINO. Due le liste in corsa. La lista civica “Nasino nel cuore” di Claudio Tessarin presenta come candidati consiglieri: Giampiero Vassallo, Andrea Rava, Fabio Ferrua, Franco Varazini, Aldo Reinaudo, Maria Elisa Battaglia, Lucia Cirini, Alessandro Paulon, Nicoletta Tufo.

La lista civica “Insieme per Nasino” di Diego Ferrua propone: Domenico Betuino, Giuseppe Bianchi, Salvatore Fiandaca, Claudio Forcella, Ornella Bottero, Cristina Maineri, Claudia Merano, Antonello Enrico.

L’altra lista è “Uniti per Murialdo” e sostiene la corsa di Giacomo Pronzalino. Ne fanno parte: Giada Cagnazzo, Guido Gagliardo, Arianna Ivaldo, Gianluca Odella, Graziano Odella, Fabrizio Poggio, Massimo Roascio, Fabrizio Torello e Mattia Vignati.

NOLI. Sarà sfida a quattro per il voto del 26 maggio. “Noi per Noli” presenta la candidatura a primo cittadino di Alessandro Fiorito, attuale vice sindaco, la sua lista: Giovanni Maina, Alfredo Rossi, Rinaldo Tissone, Simona Caneva, Gianluca Torre, Jolanda Lanero, Francesco Marucci, Selene Restuccia, Marco Pierfederici.

#IdeaNoli è la lista che candida a sindaco Lucio Fossati, ecco i nomi: Antonello Bonora, Nada Calandra, Cristina Ratto, Eleonora Cascione, Claudio Sciutto, Debora Manzino, Alberto Peluffo, Cristina Gandoglia, Franco Aloia e Irene Magnone.

Marina Gambetta è la candidata sindaco di “In Repubblica 2.0”, la squadra: Renata Briozzo, Roberto Demaestri, Gianluca Ferrari, Fulvio Garzoglio, Sabrina Grieco, Carola Mendaro, Jacopo Clemente Paggi, Franco Saccone, Clotilde Stettini e Nicola Vacca.

“Noli nel Cuore” lancia la candidatura a sindaco di Marino Pastorino, la lista: Fabio Astori, Simone Berti, Renato Boi, Ambrogio Borghi, Andrea Calli, Giovanni Cima, Mauro Del Canto, Andrea Fiumefreddo, Silvia Mamelo e Anna Mantero.

ONZO. A Onzo si fronteggiano due liste. “Insieme possiamo fare Onzo grande” appoggia Giuliano Arnaldi. I candidati consiglieri sono: Daniela Arsuffi, Andrea Marmentini, Sonia Angarano, Claudio Olivieri, Caterina Vio, Enrica Crespiani, Silvia Mantello, Giuseppe Ronco, Gianluca Anselmo, Vincenzo Caridi.

La lista “Onzo C’è – Continuità e futuro” appoggia Alessandro Bottello e schiera: Nadia Ascheri, Daniela Bolia, Rosella Bottello, Davide Durante, Filippo Ferrari detto Pino, Giulia Ferrari, Marco Gallizia, Barbara Milani, Roberto Nattero, Sara Vignola.

ORCO FEGLINO. “Idea Comune” è la lista che candida a sindaco Roberto Barelli, primo cittadino uscente. I nomi: Enrica Servetto, Andrea Vignola, Giulia Bassi, Paolo Durante, Simone Durante, Marco Bonora, Maria Milva Benne, Mattia Pastorino e Maurizio Rocca.

Giorgio Gambaro scende ancora in campo con la lista “Una Speranza per Orco Feglino”, ecco la squadra: Enrica Egialeo, Luca Burnengo, Raffaella Nuccio, Maria Anna Boveri, Luca Folco, Carlo Frumento, Franco Mantero e Luigi Oliveri.

ORTOVERO. In lizza la sola lista “Cambiamo Insieme Ortovero” a fianco di Andrea Delfino. Ne fanno parte: Claudio Marras, Nicole Peirano, Alessandro Gagliolo, Simone Plumeri, Anna Armato, Lia De Andreis, Fabio Capello, Simone Favara, Mario Buccella, Paolo Messuti.

OSIGLIA. Due le liste in corsa. “Per Osiglia” appoggia la candidatura di Angelo Navoni. I candidati consiglieri sono: Stefano Briozzo, Massimiliano Ciliberti, Rita Giusto, Mario Mellogno, Liviana Nattino, Dania Nava, Franco Raimondo, Ornella Ravera, Pietro Salvo.

La lista “Insieme per Osiglia” sostiene Paola Scarzella. Ne fanno parte: Lorenzo Barberis, Silvia Bremo, Bruno Dellepiane, Mario Mellogno, Rodolfo Mellogno, Giovanni Resio, Roberto Luigi Rossi, Raffaela Roveta, Stefano Santo, Giuseppina Simoncini.

PALLARE. Due le liste in corsa. La prima si chiama “Tutti per Pallare, Pallare per tutti” e sostiene la candidatura di Sergio Colombo. I candidati consiglieri sono: Cristina Lagorio, Roberto Musetti, Gisella Germano, Giulia Bellini, Fabio Cagnone, Giampiero Draperi, Andrea Gavacciuto, Romina Gagliolo, Fabrizio Marenco e Achille Morando.

La lista “Uniti per Pallare” sostiene Gianni Delfino ed è composta da Marco Giaccone, Rossano Briano, Lorenzo Garbarino, Mirco Panelli, Alberto Boschi, Elisa Morena, Laura Vignolo, Eleonora Deprati, Valentina Cagnone e Sara Peluffo.

PIANA CRIXIA. Si contendono la vittoria due liste. La prima è guidata da Massimo Tappa, candidato sindaco della lista “Insieme per Piana Crixia”. Ne fanno parte: Erica Branda, Mirella Colombo, Matteo Gandolfo, Franco Lovesio, Manuel Marini, Maurizio Mazzega, Federico Rizzo, Vanda Roba, Francesco Viazzo, Gabriele Viazzo.

L’altra lista è “Noi per il cambiamento” e sostiene Guido Vendemiati. Ne fanno parte: Roberta Umidio, Barbara Delprato, Stefano Pera, Paolino Bianchi, Nicola Grattarola, Nicolo Benecchi, Giampiero Balestreri, Giovanni Darrigo, Giovanni Moraglio, Danilo Rossello.

PIETRA LIGURE. Saranno quattro le liste in campo per le comunali pietresi. La lista civica “Pietra Sempre” guidata dal già due volte sindaco Luigi De Vincenzi. I candidati consiglieri sono: Francesco Amandola, Matteo Canciani, Paola Carrara, Patrizia Daino, Gianni Liscio, Marisa Pastorino, Daniele Rembado, Luca Robutti, Giuseppe Russo, Maria Cinzia Vaianella, Michela Vignone e Paola Zanolla.

E poi la lista della candidata sindaco del centrodestra Sara Foscolo. Ecco i nomi: Mario Carrara, Debora Colombo, Tommasino De Francisco, Maurizio Novara, Monica Ottonello, Monica Piccirilli, Fausto Pozzi, Silvia Rozzi, Nicola Seppone, Ines Nazarena Tagliareni, Gabriele Tonon e Antonella Zerbini.

Giovanni Zanelli è il candidato sindaco de “La Sinistra per Pietra Ligure”, i nomi della lista: Romano Rembado, Gianni Giordano, Luciano Laschi, Paola Schiaffino, Laura Ferrando, Ettore Cavallero, Pier Giorgio Pavarino e Giulia Zanelli, oltre a Daniela Manara e Maurizio Core.

Infine la candidatura a sindaco di Bruno Paolinelli Devincenzi, del M5S. I nomi: Franco Alessio pensionato e consigliere uscente, Daniele Continenza imprenditore, Emanuela Facchin imprenditrice, Nino Iannuzzi ristoratore, Caterina Lepori casalinga, Andrea Martoccia impiegato, Daniele Rosa avvocato, Daniela Serra pensionata e Stefano Viani ristoratore.

PLODIO. Due le liste in campo a Plodio. Una è “Vivere Plodio” del candidato sindaco Antonio Cappa. Ne fanno parte: Chiara Avellino, Carla Bassignana, Patrizia Bergero, Alessio Broglio, Concetta Icario, Gio Lucas Incorvaia, Francesca Prando, Danilo Rapetti, Fabio Rimoldi.

La lista “Insieme per Plodio” sostiene Gabriele Badano ed è composta da: Flavio Bergero, Gessica Costa, Sabrina Macciò, Italo Panelli, Carme Prando, Igor Barra, Massimo Ravazza, Marica Servolo, Luigi Siri, Marisa Viglino.

PONTINVREA. Il candidato unico Matteo Camiciottoli va alla caccia del bis sostenuto dalla lista “Siamo Pontinvrea”. I candidati consiglieri comunali sono: Rosanna Calcagno, Andrea Atanasio, Valentina Malfatto, Giorgio Cazzola, Claudio Lodigiani, Veronica Parodi, Mauro Tortarolo,Laura Arnoldo, Franco Formento, Giovanni Battista Pastorino.

QUILIANO. La maggioranza uscente sarà rappresentata dalla lista “Quiliano Domani”, con candidato sindaco Rodolfo Fersini e candidati consiglieri Maurizio Barbero, Pietro Brondo, Roberto Cursano, Katiuscia Giuria, Mara Giusto, Edda Marabotto, Raffaella Orlando, Valentina Perna, Cristian Petrocca, Massimo Rognoni, Elvio Tarditi e Sara Vinto.

Dall’altra parte lo sfidante “storico”, Nicola Isetta: la sua lista “Progetto Comune” vede in corsa Alessio Loi, Annalisa Baldi, Fabio Bazzano, Andrea Bruzzone, Tiziana Bruzzone, Nadia Ottonello, Luca Pagliarino, Cinzia Pennestri, Silvio Pirotto, Giorgia Rossini, Saverio Schinca e Licia Veirana.

ROCCAVIGNALE. L’unica lista è “Continuiamo Insieme” e appoggia Amedeo Fracchia. Ne fanno parte: Roberto Basso, Mario Bracco, Fulvio Brignone, Marco Chiriaco, Ilaria Di Murro coniugata Fracchia, Eliana Fracchia coniugata Ferraro, Davide Piccardo, Matteo Ravera, Claudia Strazzarino coniugata Ferrecchi, Biagio Zambrotta.

TOIRANO. Due le liste in corsa a Toirano. Una è “Toirano Continua”, che sostiene la candidatura di Giuseppe De Fezza. Ne fanno parte: Deni Aicardi, Pamela Barberi, Piero Beccaria, Gianfranca Lionetti, Federica Moreno, Claudio Oddo, Nicola Panizza, Valentina Ponzellini, Cinzia Richero, Roberta Tognoloni.

L’altra lista è “Non solo centro” e sostiene la candidatura di Roberto Bianco. E’ composta da: Carlo Ricca, Paolo Gazzotti, Giancarlo Mattoscio, Martina Cauteruccio, Renato Savigliano, Federica Campanale, Calogero Lo Vetere (Lillo), Serena Mattarozzi, Franco Impieri, Pier Paolo de Palma Cennamo.

URBE. Tre le liste in corsa. “Urbe Riparte” sostiene la candidatura di Fabrizio Antoci. I candidati consiglieri sono: Giancarlo Siri, Elena Mineetto, Ruggero Dameri detto Roger, Nicholas Bongiorni, Sofia Curinga, Monica Rocca, Cesare Siri, Maurizio Parodi, Carolina Bruzzi, Alessia Cesta.

Lorenzo Zunino è appoggiato da “Insieme per Urbe” composta da: Danilo Buscaglia, Giuseppe Crosta, Emanuele Lo Giudice, Estter Rosa Maldonado Montes, Bruno Mondadori, Claudio Romano, Laura Maria Tonda, Maria Luisa Verdino, Gabriele Zunino, Massimo Zunino.

Antonio Pilo, candidato sindaco di “Diamo un futuro ad Urbe”, è appoggiato da: Stefania Canepa, Sara Dimani, Davide Filippi, Enrico Fresta, Alessandro Minetto, Silvia Sindaco, Giuseppe Vallarino, Maria-Giovanna Vallarino, Salvatore Zucca, Marcellino Zunino.

VADO LIGURE. Tre i candidati sindaco. A caccia della riconferma il primo cittadino uscente, Monica Giuliano, che nella lista “Lavoriamo con i Vadesi” candida Mirella Oliveri, Fabio Falco, Fabio Gilardi, Sabrina Dellacasa, Roberto Aragno, Alessandro Oderda, Mirko Principato, Patrizia Greco, Innocente Civelli, Tiziana Sidoti, Carlo Minuti e Stefano Demontis.

A sfidarla c’è la lista “Vado… di tutti!”, con candidato sindaco Pietro Bovero e candidati consiglieri Angelo Lestinge, Silvia Bazzano, Paolo Silvano, Doriano Pons, Silvia Biancolini, Pietro Nania, Mirco Smeraldi, Graziano Foini, Thomas Saettone, Filippa Manunta, Paolo Pittalis e Alessandra Sambarino.

La terza compagine, “Memoria e Futuro”, candida a sindaco Franca Guelfi: la lista è composta da Antonio Murru, Gianni Bonomo, Doriana Botta, Roberto Cuneo, Giovanni Daniele, Francesco De Merra, Cristina Ferrando, Valeria Ghiso, Alessio Luciano, Maurizio Sincich, Elisa Spingardi e Claudio Veirana.

VARAZZE. Qui i candidati in lizza sono quattro. Uno è il sindaco uscente Alessandro Bozzano: nella sua lista “Essere Varazze” ci sono Michela Biggi, Bettina Bolla, Mariangela Calcagno, Claudia Callandrone, Andrea Cipollone, Marco D’Aliesio, Alberto Damele, Stefania Damonte, Andrea Gandolfo, Carlo Giacobbe, Ambrogio Giusto, Andrea Guido, Laura Manna, Filippo Piacentini, Luigi Pierfederici e Cesare Putignano.

Il primo sfidante in ordine alfabetico è Enrico Caprioglio, candidato per la lista “Patto per Varazze”: con lui Tomaso Pronsati, Maria Parodi detta Raffaella, Giacomo Robello detto Mino, Marilena Ratto, Raffaella Badano, Stefano Vallerga, Valentina Moleti, Andrea Valle, Daniele De Felice detto Dife, Luana Bezzi, Davide Porchetto detto Boggio, Massimiliano Priano, Guido Pizzorno, Laura Parodi, Gianantonio Cerruti e Manuel Craviotto.

Poi c’è il candidato del MoVimento 5 Stelle, Massimo Lanfranco: in squadra con lui Armida Fazio, Daniela Ippolito, Isabella Parini, Roberta Rioma, Erika Tartaro, Remo Bonfante, Pietro Camporiondo, Marco Giavina, Antonio Gustavano, Diego Lofrano, Andrea Scotto, Filippo Usai e Jacopo Zunino.

Ultima in ordine alfabetico è Elsa Roncallo con “Vola Varazze”: i candidati sono Paola Busso, Davide Petrini, Ilaria Pietropaolo, Maria Angela Badino in Lupi, Luca Baglietto, Valeria Saettone, Antonio Bisceglia, Katia Buschiazzo, Giuseppe Furfaro, Elsa Giusto, Arnaldo Novello, Sara Delfino, Simone Tartaglia, Lorella Antonioli, Isa Della Luna e Serena Bruzzo.

VENDONE. Sabrina Losno è il candidato sindaco della lista “Vendone nel cuore”. E’ composta da: Alessandro Vio, Andrea Lunardon, Tommaso Bodini, Vincenzo Rotolo, Andrea Bronda, Mauro Ghigliazza, Simona Revetria, Massimo Revello, Silvia Cesano, Daniel Basso.

L’altra lista è “Vendone Futuro” di Lorenzo Revello. Ne fanno parte: Domenico Basso, Carlo Bronda, Graziano Giannerini, Roberto Godano, Chiara Losno, Gian Luigi (Gianni) Losno, Antonella Lungo, Angelo (Lino) Resmini, Patrizio Losno e Ivano Revello.

VEZZI PORTIO. Germano Barbano, primo cittadino uscente, ha presentato “Vivo Vezzi”, unica lista in campo: Rita Gravano, Hosni Saad, Piero Porielli, Mirco Lagazio, Cesare Gasco, Renato Revello, Federica Saba, Federico Olivieri e Giovanna Sturniolo.

VILLANOVA D’ALBENGA. Nella cittadina ingauna si registra la corsa solitaria del sindaco uscente Pietro Balestra. La sua lista “Torre e mura civiche” è formata da: Paolo Cha, Franco Scrigna, Marco Braghin, Martina Fera, Tamara Grossi, Alessandro Marchiano, Filippo Morbelli, Mariangela Panizza, Gaia Pellegrino e Daniele Stalla.