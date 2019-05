Albenga Runners presenti alla Maratona di Riga

Albenga. Domenica 19 maggio si disputerà in Lettonia, in una delle città più belle della costa del Mar Baltico, la 28ª edizione della Maratona di Riga Lattelecom.

Carlo Cangiano e Mauro Geddo si schiereranno al via di quella che è considerata a tutti gli effetti la corsa regina dell’atletica, mentre Marco Ghisolfo si cimenterà sulla distanza della concomitante Mezza Maratona.

Un appuntamento importante perché la maratona di Riga ha ottenuto il riconoscimento internazionale della IAAF ed è l’evento di corsa in più rapida crescita del Nord Europa.

Dal 2007 il percorso è ufficialmente accreditato secondo gli standard AIMS. Attualmente, la competizione ha ricevuto la prestigiosa Gold Label dall’IAAF e la scorsa edizione della corsa ha attirato più di 33.000 podisti provenienti da 70 Paesi.

La manifestazione inizierà già dal sabato con le corse riservate ai più piccoli e con una family run, mentre domenica mattina si continuerà con le gare più competitive, la Maratona e la Mezza.

Un’altra bellissima avventura per le “freccerosse” ingaune che, come sempre, ci auguriamo possano distinguersi anche in terre lontane.