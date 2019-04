“Progetto Comune”, si conclude il tour degli incontri a Quiliano

Quiliano. Si conclude oggi a Quiliano il tour di incontri che ha portato il candidato sindaco Nicola Isetta nelle diverse realtà del territorio.

“Anche in questa occasione – spiega – dialogheremo con i cittadini confrontando idee su un nuovo Progetto Comune di governo. Si parlerà di realtà e prospettiva per Quiliano, inteso come nucleo urbano che si estende tra località Orso, il Borgo e i nuclei collinari minori. Sono necessarie idee per interventi pubblici funzionali alla riqualificazione di questi ambiti. Si parlerà anche di temi sociali, culturali e di qualità della vita dei cittadini. Con questo incontro si conclude la fase di preparazione del programma del progetto della nostra lista che verrà successivamente presentato”.

L’incontro si terrà alle 20.45 presso la S.M.S.F. Quilianese in via Porcile a Quiliano.