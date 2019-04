Pietra Ligure. A catturare l’attenzione non sono stati i big della Lega accorsi per la presentazione pubblica della candidata sindaco Sara Foscolo e dei componenti della sua squadra, ma l’attuale sindaco in carica Dario Valeriani: una sorpresa vedere il primo cittadino durante il pomeriggio di festa in piazza La Pietra, gremita di gente e sostenitori della parlamentare pietrese.

Dopo la conferenza stampa di ieri, all’insegna di frecciate non troppo velate verso i componenti della sua attuale giunta (gran parte nella lista di Luigi De Vincenzi) e le parole di rimpianto sulla gestione delle dimissioni proprio di Sara Foscolo da vice sindaco, ecco la sua presenza che “marchia” una scelta di campo precisa in vista del voto del 26 maggio.

“Con Sara ho sempre avuto un ottimo rapporto personale e di amicizia” aveva detto nell’incontro con i giornalisti per presentare la sua relazione di fine mandato. Oggi la prova che i rapporti personali si sono estesi ad un appoggio, per lo meno esterno, alla sua corsa da primo cittadino.

Quindi la rabbia e la delusione si sono tramutati in azione, non senza commozione quando è stato chiamato ad intervenire in prima persona: “Le voglio bene… E’ una bella persona e le auguro di vincere”. Il quadro odierno si è dipinto anche dalle parole di Mario Carrara, capogruppo di minoranza e che in questi non le ha certo mandate a dire nei confronti di Valeriani e della sua amministrazione: oggi tutto dimenticato nel nome di Sara Foscolo e della sua difficile sfida elettorale. Tutto dimenticato anche per altri consiglieri di minoranza presenti nella lista di Sara Foscolo che non hanno risparmiato di critiche la giunta Valeriani.

L’incontro elettorale si è aperto con il ricordo da parte di Francesco Bruzzone dello storico sindaco leghista di Pietra Ligure, Giaomo Accame. E poi la presentazione dei candidati: oltre a Mario Carrara, Debora Colombo, Tommasino De Francisco, Maurizio Novara, Monica Ottonello, Monica Piccirilli, Fausto Pozzi, Silvia Rozzi, Nicola Seppone, Ines Nazarena Tagliareni, Gabriele Tonon e Antonella Zerbini.

“Valeriani era stato costretto a fare una scelta: o lui o me… Con il rischio di far cadere l’amministrazione in carica, ma la stima e il rapporto di fiducia reciproco non sono mai venuti meno e oggi sicuramente c’è stato bel colpo di scena…” ha detto Sara Foscolo. “Questo pomeriggio davvero una bella festa, siamo una squadra che ha iniziato un percorso insieme e speriamo nella fiducia dei pietresi”.

“Riguardo al mio possibile doppio ruolo ritengo che sia più importante la qualità del tempo che uno dedica al proprio Comune… E poi, ripeto, siamo un gruppo e ognuno avrà i suoi incarichi. Sarò sempre disponibile e anche da Roma lavorerò per Pietra Ligure” ha concluso Sara Foscolo.