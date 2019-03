Under 15 Eccellenza: Vado ha la meglio sul Cus Genova

Vado Ligure. Ritorna in campo dopo tempo immemore l’Under 15 Eccellenza della Pallacanestro Vado che, tra rinvii e vari contrattempi, non giocava una partita ufficiale da oltre un mese.

Un po’ di ruggine, almeno inizialmente, si è vista. Complice anche l’orario di inizio anomalo, le ore 12, i biancorossi scendono in campo passivi in difesa e molto poco lucidi in attacco, tenendosi attaccati nel punteggio i genovesi, autori ad onor del vero di una buona partita, almeno fino a metà gara, e puniti oltremodo nel punteggio finale.

Al rientro dall’intervallo i padroni di casa, ascoltando finalmente le richieste ed i suggerimenti dello staff, riescono ad alzare l’intensità difensiva costruendo un buon numero di canestri in contropiede; anche a difesa schierata si è vista una maggiore lucidità nella scelte, seppure in quest’ambito siano ancora molto lontani dagli obiettivi.

Va sottolineato che il parziale decisivo è stato favorito dal contributo dei 2005, che malgrado la giovane età sembrano più maturi dei compagni in leva, o perlomeno più pronti ad ascoltare le richieste ed i suggerimenti della panchina, e da Veirana e John Iguara, entrambi autori di un’ottima prova, soprattutto nella seconda metà di partita.

Menzione di merito anche per Enrico Micalizzi, davvero importante soprattutto quando la squadra era più in difficoltà, sia per le sue giocate che per l’ottimo atteggiamento mostrato in campo e per la disponibilità verso i compagni.

Il tabellino della partita valevole per la 3ª giornata della fase a orologio:

Pallacanestro Vado – Cus Genova Basket 71-37

(Parziali: 20-12; 29-20; 52-25)

Pallacanestro Vado: Ferrando 4, Calvi 10, Squeri 9, Biorac 10, Micalizzi 16, Giannone 3, Caviglia 4, Veirana 5, Fantino, Gallo, John Iguara 8, Bonifacino 2. All. Pozzi, ass. Cacace

Cus Genova Basket: Leveratto, Ansaldo 5, Bartolucci 8, Padroni 3, Esposito 2, Cotugno, Vata, Porcile 9, Taccini 2, De Censi 4 Sighinolfi 3. All. Dufour, ass. Pansolin

Arbitri: Bologna (Albissola Marina) e Pisu (Vado Ligure)

Classifica: Canaletto 30; Pallacanestro Vado; My Basket Genova 22; Alassio 20; Sarzana 8; Blue Sea Lavagna; Cus Genova 4