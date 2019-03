Spaccio e furti a Savona, Milano, Cuneo e Teramo: arrestato a Stella dai carabinieri

Stella. I carabinieri della stazione di Stella hanno arrestato ieri sera Denis Remziu, 31enne albanese, residente a Stella S. Giustina, colpito da ordine di carcerazione. L’uomo, pregiudicato, è stato rintracciato nell’ambito delle attività di controllo messe in atto dai militari.

Una volta fermato dai carabinieri è emerso sul suo conto un ordine di arresto emesso dalla Procura di Genova, per dei reati compiuti dal 2007 al 2013, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti e furti in abitazione, sia in questa provincia che quella di Milano, Cuneo e Teramo, quindi per lui sono scattate le manette.

Ora si trova rinchiuso nel carcere di Genova Marassi, dove dovrà scontare una condanna complessiva di 9 anni, 2 mesi e 17 giorni di carcere, oltre al pagamento di una multa di 47.270 euro.