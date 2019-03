Noli 2019, il capogruppo di minoranza Fossati in pole per guidare una lista civica

Noli. Mancherebbe solo l’ufficializzazione, ma salvo colpi scena dell’ultima ora sarà l’attuale capogruppo di minoranza Lucio Fossati il candidato sindaco di una lista civica in corsa per le prossime elezioni comunali a Noli. Sarà lui il principale sfidante dell’attuale vice sindaco Alessandro Fiorito? Pare proprio di si, almeno stando a quanto fatto trapelare oggi in una nota su Fridays for Future, la protesta globale sui cambiamenti climatici.

La frase sibillina è questa: “Qualora toccasse a me governare Noli creerò ed istituzionalizzerò un “comitato” di adolescenti nolesi, miei concittadini, per condividere tutte le “green practices” e i “processi di sostenibilità ambientale” che si andranno ad attuare nel nostro Comune. Chiederò loro di farsi “testimoni e garanti” verso le loro stesse generazioni, e non solo, di un percorso la cui destinazione finale è proprio il Loro futuro” afferma Fossati, attuale capogruppo di “Semplicemente Noli”.

“Concludo riportando una mia ferma atavica convinzione, che altro non è che l’opinione illuminante di gran parte degli accademici, degli scienziati, degli economisti di tutto il mondo: le buone pratiche e la sostenibilità ambientale sono e sempre di più saranno le chiavi di un sano successo e di un deciso miglioramento della qualità di vita; sia dal punto di vista economico che da quello sociale: aspetti ormai decisamente impellenti e non più procrastinabili.

In altre parole; con umiltà e con tutti i nostri limiti, proveremo a trasformere un grande evidentissimo problema in una altrettanto grande evidentissima opportunità” dice Fossati.

Interpellato da IVG.it il diretto interessato non smentisce una sua probabile candidatura a sindaco, con l’obiettivo di creare una squadra che possa convogliare sia l’attuale posizione all’amministrazione comunale quanto altre forze civiche del paese. “Ad ora non posso confermare nulla, sicuramente la volontà di impegnarsi c’è e sto lavorando per questo” sottolinea Fossati.

“Indubbiamente i temi come l’ambiente e lo sviluppo economico e turistico del paese dovranno essere punti programmatici essenziali della lista, e tra l’altro andare a braccetto nei prossimi anni. Si è creato un gruppo di lavoro che nelle ultime settimane sta operando per definire una lista e un programma di rilancio per Noli” conclude Fossati.

Tra le novità l’annuncio dell’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza Ambrogio Repetto, che sarà fuori dai giochi per la sfida elettorale nolese (pronto comunque a dare una mano a sostegno dell’eventuale candidatura di Fossati.